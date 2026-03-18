گل دیرهنگام زاهدی برای آویسپا
مهاجم ایرانی آویسپا فوکوکا با یک ضربه سر دیدنی در دقایق پایانی، بازی مقابل شیمیزو اسپالس را به تساوی کشاند.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته هفتم جیلیگ ژاپن، تیم آویسپا فوکوکا از ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه بست دنکی به مصاف شیمیزو اسپالس رفت؛ دیداری که با درخشش شهاب زاهدی در دقایق پایانی همراه شد.
زاهدی که در نیمه دوم به میدان آمده بود، در حالی که تیمش با نتیجه یک بر صفر عقب بود، در دقیقه 85 روی ارسال شینتارو ناگو با ضربه سر تماشایی گل تساوی را به ثمر رساند و بازی را یک بر یک کرد. این گل نخستین گل فصل مهاجم ایرانی آویسپا فوکوکا در جیلیگ محسوب میشود.
با این تساوی و طبق قوانین فصل 2026 جیلیگ، مسابقه به ضربات پنالتی کشیده شد اما در نهایت آویسپا فوکوکا در ضربات پنالتی مغلوب حریف خود شد. زاهدی که فصل گذشته نیز عملکرد موفقی در این تیم داشت، امیدوار است با ادامه درخشش خود بار دیگر شانس بازگشت به تیم ملی را به دست بیاورد.