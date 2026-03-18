کامبک الطلبه با درخشش علی یوسف در دربی مقابل الشرطه
دیدار تیمهای الشرطه و الطلبه در هفته بیستوسوم لیگ ستارگان قطر با تساوی به پایان رسید و شاگردان علیرضا منصوریان با درخشش علی یوسف از شکست گریختند.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای الشرطه و الطلبه در مهمترین مسابقه هفته بیستوسوم لیگ با تساوی به پایان رسید. شاگردان علیرضا منصوریان که تا دقایق پایانی با نتیجه سه بر یک عقب بودند، با یک بازگشت دیدنی بازی را به تساوی کشاندند.
علی یوسف که گل دوم تیمش را به ثمر رساند، نقش مهمی در این بازگشت داشت و در پایان مسابقه نیز عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.
او در نشست خبری پس از بازی گفت: دربی الشرطه و الطلبه در شبی زیبا از ماه رمضان برگزار شد و همه تماشاگران شاهد یک مسابقه جذاب بودند.
یوسف همچنین با تمجید از دو سرمربی تیمها افزود: اگر بخواهم عنوانی برای این بازی انتخاب کنم، «دو مربی بزرگ» است؛ چرا که مؤمن سلیمان از مربیان برجسته به شمار میرود و علیرضا منصوریان نیز کارهای زیادی برای تیم الطلبه انجام داده است.
او در پایان از حمایتهای سرمربی تیمش قدردانی کرد و گفت: منصوریان همیشه از من حمایت میکند و با راهنماییهایش کمک میکند تا پیشرفت کنم و بهترین عملکردم را در زمین داشته باشم.