آماده‌باش مس رفسنجان برای بازگشت لیگ

در حالی که لیگ برتر به دلیل شرایط کشور حدود سه هفته تعطیل شده، تیم مس رفسنجان با هدایت مجتبی جباری تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی بازیکنان را برای ادامه رقابت‌ها با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا،  تعطیلی لیگ برتر حدود سه هفته است که ادامه دارد؛ وقفه‌ای که به دلیل شرایط جنگی کشور ایجاد شده و طبق اعلام مسئولان سازمان لیگ، احتمالاً کمتر از یک ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

با توجه به نزدیک شدن زمان ازسرگیری مسابقات، تیم‌های لیگ برتری برنامه‌های آماده‌سازی خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند تا در بهترین شرایط به ادامه رقابت‌ها برگردند.

در این میان، ادامه لیگ برای مس رفسنجان اهمیت زیادی دارد. این تیم که با هدایت مجتبی جباری برای بقا در لیگ برتر تلاش می‌کند، پیش از تعطیلی رقابت‌ها قرار بود در دیداری حساس میزبان آلومینیوم اراک باشد.

بر همین اساس، جباری و دستیارانش در کادر فنی مس رفسنجان مدتی است برنامه‌های تمرینی مشخصی را به بازیکنان ارائه کرده‌اند و روند آماده‌سازی آنها را از طریق تمرینات انفرادی زیر نظر دارند.

 

