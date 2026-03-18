صعود رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن و آرسنال/ منچسترسیتی و چلسی حذف شدند

تیم‌های فوتبال رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن و آرسنال از مرحله‌ یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های شب نخست دور برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) سه دیدار دیگر برگزار شد که این بازی‌ها منجر به صعود تیم‌های فوتبال رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن و آرسنال شد.

در مهمترین بازی برگزار شده؛ رئال مادرید در خانه منچسترسیتی به میدان رفت و به پیروزی 2 بر یک رسید. با توجه به برد 3 بر صفر رئال در بازی رفت؛ کهکشانی‌ها با مجموع برتری 5 بر یک راهی یک‌چهارم نهایی شدند.

وینیسیوس جونیور در دقایق 22 (از روی نقطه پنالتی) و 3+90 برای رئال و ارلینگ هالند در دقیقه 41 برای سیتی در این بازی گلزنی کردند. همچنین برناردو سیلوا در دقیقه 20 به دلیل خطای هند پنالتی با کارت قرمز مستقیم اخراج و خیلی زود تیم گواردیولا را 10 نفره کرد.

در بازی همزمان؛ پاری‌سن‌ژرمن با اندوخته پیروزی 5 بر 2 در بازی رفت، در این بازی نیز 3 بر صفر برنده شد و در مجموع با برتری 8 بر 2 چلسی را حذف کرد.

برای پاریسی‌ها در این بازی؛ کواراتسخلیا (6)، بارکولا (14) و مایولو (62) گلزنی کردند.

در دیگر بازی؛ آرسنال تساوی یک - یک بازی رفت را با پیروزی 2 بر صفر در این بازی جبران کرد و با برتری مجموع 3 بر یک به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

ابرچی ازه (36) و دکلان رایس (63) برای توپچی‌ها در این بازی گلزنی کردند.

بدین ترتیب و تا اینجای کار صعود تیم‌های اسپورتینگ، رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن و آرسنال به یک‌چهارم نهایی قطعی شد.

 

