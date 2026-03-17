اعلام فهرست نهایی تیم ملی عراق برای پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶
گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی تیم ملی عراق، اسامی بازیکنان منتخب خود را برای حضور در مرحله پلیآف جام جهانی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این فهرست ۲۶ نفره در حالی اعلام شده که چند چهره سرشناس فوتبال عراق در آن حضور ندارند. جلال حسن، کاپیتان و دروازهبان باتجربه تیم ملی، به دلیل نرسیدن به آمادگی لازم از لیست کنار مانده و احمد یحیی نیز به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم نیست. علاوه بر این، کادر فنی تصمیم گرفته بازیکنانی مانند اسامه رشید، بشار رسن و امجد عطوان را نیز به اردو دعوت نکند.
فهرست بازیکنان دعوتشده به تیم ملی عراق به این شرح است:
دروازهبانان: کمیل سعدی، احمد باسل و فهد طالب
مدافعان: ربین سولاکا، مناف یونس، آکام هاشم، زید تحسین، فرانس پتروس، حسین علی، میرخاص دوسکی و احمد مکنزی
هافبکها: حسن عبدالکریم، ایمار شیر، پیتر کورکیس، زید اسماعیل، امیر العماری، کوین یعقوب، زیدان اقبال، یوسف الامین، ابراهیم بایش و مارکو فرج
مهاجمان: ایمن حسین، مهند علی، علی جاسم، علی الحمادی و علی یوسف
تیم ملی عراق در تلاش است پس از سالها بار دیگر حضور در جام جهانی را تجربه کند؛ رقابتی که تنها حضور این تیم در آن به سال ۱۹۸۶ و میزبانی مکزیک بازمیگردد. جالب آنکه مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ نیز خواهد بود و عراقیها امیدوارند دوباره در این کشور به میدان بروند.
عدنان درجال، رئیس فدراسیون فوتبال عراق، اعلام کرده است که کاروان این تیم برای برپایی اردوی آمادهسازی و حضور در پلیآف، در پایان هفته راهی شهر مونتری مکزیک میشود. طبق برنامه مسابقات، تیمهای بولیوی و سورینام روز ۲۶ مارس در مرحله نیمهنهایی مقابل هم قرار میگیرند و عراق در تاریخ ۳۱ مارس در دیداری سرنوشتساز برای کسب سهمیه جام جهانی با برنده این بازی روبهرو خواهد شد.