هشدار نیکی بات به منچستریونایتد؛ برونو فرناندز فروشی نیست
نیکی بات با تأکید بر اهمیت کلیدی برونو فرناندز در ترکیب منچستریونایتد، هشدار داد که این باشگاه نباید تحت هیچ شرایطی ستاره پرتغالی خود را به پیشنهادهای عربستانی واگذار کند.
به گزارش ایلنا، پرونده خروج برونو فرناندز از جمع شیاطین سرخ، داستانی است که تابستان گذشته تا مرز نهایی شدن پیش رفت. در حالی که گمانهزنیها حاکی از آن بود که مدیران منچستریونایتد تمایل دارند با فروش ستاره پرتغالی خود به یکی از تیمهای متمول لیگ حرفهای عربستان به سود مالی قابلتوجهی دست یابند، این خود فرناندز بود که تمام معادلات را برهم زد. او با رد پیشنهادهای نجومی خاورمیانه، ترجیح داد به ماجراجوییهایش در تئاتر رویاها ادامه دهد؛ تصمیمی که در فصل جاری ارزش واقعی خود را نشان داده است.
کاپیتان پرتغالی در این فصل بار دیگر ثابت کرده که نبض تپنده خط میانی یونایتد است و درخشش خیرهکننده او جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است. همین فرم ایدهآل باعث شد تا نیکی بات، هافبک پیشین و متعصب باشگاه، در تازهترین قسمت از پادکست «The Good, The Bad & The Football» واکنش قاطعانهای به شایعات جدایی او نشان دهد.
بات با ارسال یک پیام هشدارآمیز به کادر مدیریتی باشگاه، تاکید کرد که صدور رضایتنامه برای فرناندز با هر برچسب قیمتی، یک اشتباه استراتژیک و نابخشودنی خواهد بود که مستقیماً خشم و جنون هواداران را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد این پیشکسوت، باشگاه موظف است تمام خواستههای این ستاره را برای تضمین ماندگاریاش برآورده کند.
نکته جالب در تحلیلهای بات، چرخش موضع او نسبت به گذشته است. او صراحتاً اعتراف کرد که پیشتر منتقد فرناندز بوده است؛ البته نه به دلیل کیفیت فنی، بلکه به خاطر تفاوت سبک رهبریاش در مقایسه با کاپیتانهای سنتی و مقتدری همچون روی کین، برایان رابسون و تونی آدامز. با این وجود، بات اکنون معتقد است که بار هجومی و خلق موقعیت منچستریونایتد در دو فصل اخیر منحصراً روی دوش این هافبک پرتغالی بوده است.
وی با تمجید از پاس گل استثنایی فرناندز روی گل دوم مقابل استون ویلا، یادآور شد که نمایشهای جادوییِ این روزهای برونو به هیچوجه تصادفی نیست، بلکه نتیجه مستقیمِ استقرار او در پست تخصصیاش است؛ پستی که به گفته بات، یونایتد باید در دو سال گذشته نیز او را در همان جا به کار میگرفت.