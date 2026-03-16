مذاکره اسپرز با هشت کاندیدا؛ پایان کار تودور در لندن نزدیک است

به گزارش ایلنا، فرار دراماتیک تاتنهام از جهنم آنفیلد با گل ثانیه‌های پایانی ریچارلیسون، شاید تابلوی نتایج را متعادل کرده باشد، اما بعید است بتواند به عنوان سپر بلای ایگور تودور برای حفظ صندلی لرزانش عمل کند. شبکه «تاک اسپورت» امروز در گزارشی جنجالی پرده از تحرکات پشت‌پرده مدیران اسپرز برداشت و مدعی شد که سران این باشگاه لندنی، در حال رایزنی و نامه‌نگاری با لیستی بلندبالا متشکل از هشت سرمربی مختلف هستند تا جانشین سکاندار پیشین یوونتوس را تعیین کنند.

بخش شوکه‌کننده ماجرا اینجاست که این سرمربی ۴۲ ساله کروات، با علم به اینکه مدیران در حال دور زدن او هستند و پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز نبرد شب گذشته، از این توطئه مدیریتی آگاه شده بود. هرچند تاتنهام در تقابل با لیورپول روان‌ترین و بهترین نمایش دوران تحت هدایت تودور را به اجرا گذاشت و در نهایت مزد آن را در دقیقه ۹۰ گرفت، اما تضمینی وجود ندارد که این تک‌امتیاز بتواند او را تا پایان ماراتن این فصل روی نیمکت نگه دارد. منابع انگلیسی صراحتاً اذعان کرده‌اند که در صورت ثبت شکست در کارنامه تاتنهامِ شب گذشته، حکم اخراج تودور با سرعتی بی‌رحمانه و در همان لحظات صادر می‌شد.

در بازار داغ شایعات لندن، پرونده نام‌های سنگین و آشنایی برای تحویل گرفتن سکان هدایت تیم روی میز مدیریت قرار گرفته است؛ نام‌هایی که از استراتژیست‌هایی چون روبرتو دی‌زربی و مائوریسیو پوچتینو تا چهره‌هایی نظیر شان دایچ، رابی کین و رایان میسون را شامل می‌شود.

با در نظر گرفتن این اتمسفر ملتهب و فشارهای خردکننده‌ای که از هر سو بر شانه‌های تودور وارد می‌شود، فوران خشم او در برابر اصحاب رسانه به هیچ‌وجه دور از انتظار نبود. او در مواجهه با رگبار سوالات خبرنگاران درباره سرنوشت کاری‌اش، کنترل خود را از دست داد و این‌گونه واکنش نشان داد:«همه مربیان حرف‌های مشابهی می‌زنند، اما شما همیشه اصرار دارید که سرمربی باید پاسخ بدهد فقط چون مجبور است در کنفرانس خبری حاضر شود. در غیر این صورت ترجیح می‌داد در خانه بماند، اما شما همیشه همان سؤال‌های تکراری را می‌پرسید!» او ادامه داد: «چه جوابی باید بدهم؟ این که آیا امید می‌دهم؟ اصلاً این چه نوع سؤالی است؟ الان چه باید بگویم؟ همان چیزی را می‌گویم که به بازیکنانم می‌گویم. تمام شد؟ بسیار خب، ممنون.»

