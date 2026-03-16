احتمال لغو ادامه رقابتهای جام حذفی ایران
در مدل جدید سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات فوتبال، احتمال دارد رقابتهای جام حذفی این فصل نیمهتمام باقی بماند و ادامه این مسابقات برگزار نشود.
به گزارش ایلنا، با وجود تأکید مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر ادامه مسابقات لیگ برتر، وضعیت رقابتهای جام حذفی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره برگزاری ادامه این تورنمنت اعلام نشده است.
حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال، امروز در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره سرنوشت جام حذفی اظهار کرد: «در این باره هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است. چند سناریو را بررسی کردهایم اما در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی ادامه لیگ برتر است.»
رقابتهای جام حذفی در فصل جاری به مرحله یکچهارم نهایی رسیده و هشت تیم استقلال، شمسآذر، سایپا، گلگهر، پیکان، ملوان، خیبر و فولاد خوزستان جواز حضور در این مرحله را کسب کردهاند. با این حال شرایط موجود و محدودیت زمانی پیشرو، ادامه این مسابقات را با تردید جدی مواجه کرده است.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا آغاز اردوی تیم ملی و همچنین برنامه سازمان لیگ برای برگزاری متمرکز مسابقات لیگ برتر، به نظر میرسد فرصت کافی برای ادامه رقابتهای جام حذفی فراهم نشود و احتمال نیمهتمام ماندن این تورنمنت افزایش یافته است.
در صورتی که جام حذفی در این فصل به پایان نرسد، تکلیف سهمیههای فوتبال ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا نیز تغییر خواهد کرد. پیش از این قهرمان جام حذفی به طور مستقیم راهی لیگ قهرمانان آسیا میشد، اما در چنین شرایطی احتمال دارد هر سه سهمیه ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا از طریق جدول لیگ برتر تعیین شود.