سورپرایز بزرگ در فهرست رئال مقابل سیتی

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید فهرست بازیکنان خود برای سفر به منچستر و دیدار با منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا را اعلام کرد؛ فهرستی که حضور کیلیان امباپه و جود بلینگام در آن جلب توجه می‌کند.

امباپه که در پنج دیدار اخیر رئال به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو غایب بود، پس از طی روند درمانی در جمع بازیکنان اعزامی قرار گرفته است. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که کادر فنی قصد دارد با احتیاط از این ستاره فرانسوی استفاده کند و احتمال حضور او در ترکیب اصلی دیدار ورزشگاه اتحاد چندان بالا نیست.

در سوی دیگر، قرار گرفتن نام جود بلینگام در این فهرست تا حدی غافلگیرکننده تلقی می‌شود، چرا که وضعیت آمادگی این هافبک انگلیسی هنوز کاملاً مشخص نیست. با این وجود او نیز همراه تیم به منچستر سفر خواهد کرد.

آلوارو کارراس نیز پس از پشت سر گذاشتن مشکل خود دوباره در دسترس قرار گرفته و گزینه‌ای برای تقویت سمت چپ خط دفاعی محسوب می‌شود. علاوه بر این، چند بازیکن جوان از آکادمی رئال مادرید نیز در فهرست حضور دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به فران گونزالس، دیگو آگوآدو، ماریو ریواس، سسترو، تیاگو پیتارش، مانوئل آنخل و پالاسیوس اشاره کرد.

در مقابل، ادر میلیتائو، آسنسیو، فرلاند مندی، رودریگو و دنی سبایوس به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب خواهند بود.

فهرست بازیکنان رئال مادرید برای این دیدار به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: کورتوا، لونین، فران گونزالس.

مدافعان: کارواخال، آلابا، ترنت، کارراس، فران گارسیا، رودیگر، هویسن، دیگو آگوآدو، ماریو ریواس.

هافبک‌ها: بلینگام، کاماوینگا، والورده، شوامنی، آردا گولر، سسترو، مانوئل آنخل، پالاسیوس، تیاگو پیتارش.

مهاجمان: وینیسیوس، امباپه، گونسالو، براهیم دیاز، ماستانتونو.

