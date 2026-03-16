شایعه پیشنهاد نجومی رئال برای ستاره بایرن

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعاتی که اکرم کونور، ژورنالیست حوزه نقل‌وانتقالات منتشر کرده، فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، علاقه بسیار زیادی به سبک بازی این وینگر فرانسوی دارد. به نظر می‌رسد مدیریت کهکشانی‌ها قصد دارد با پایان یافتن فصل جاری، ماشین مذاکراتی خود را برای انتقال این بازیکن به سانتیاگو برنابئو روشن کند.

کونور مدعی شده است:«رئال مادرید برای جذب اولیسه فشار می‌آورد و باشگاه ممکن است پیشنهادی ارائه دهد که به ۱۶۰ میلیون یورو برسد.»

این تحرکات در مادرید بی‌دلیل نیست. کریستیان فالک، خبرنگار سرشناس رسانه اسپورت بیلد، دلیل این ولع در بازار نقل‌وانتقالات را نیاز به یک شوک مثبت در تیم می‌داند و در گزارش خود نوشت:«رئیس رئال مادرید، فلورنتینو پرز، در حال برنامه‌ریزی یک حرکت بزرگ است تا همه فصل فعلی را فراموش کنند. هواداران با جذب یک فوق‌ستاره دیگر راضی خواهند شد.»

با وجود بازتاب گسترده این اخبار، نشریه معتبر بیلد آلمان نگاه متفاوتی به این شایعات دارد. این رسانه ارقام مطرح شده از سوی کونور را رد کرده و آن را «اغراق‌آمیز و دور از واقعیت» خوانده است.

از سوی دیگر، وضعیت قراردادی اولیسه، کفه ترازو را به شدت به نفع باواریایی‌ها سنگین می‌کند. بایرن مونیخ به هیچ عنوان تمایلی به از دست دادن ستاره خود ندارد. اولیسه قرارداد بلندمدتی تا تابستان ۲۰۲۹ با مونیخی‌ها امضا کرده و نکته کلیدی اینجاست که هیچ‌گونه بند فسخی در این قرارداد گنجانده نشده است. ارزش فعلی این بازیکن در بازار نقل‌وانتقالات رقمی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

میشل اولیسه که متولد بریتانیاست اما پیراهن تیم ملی فرانسه را بر تن می‌کند، در سال ۲۰۲۴ با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو از کریستال پالاس به بایرن مونیخ پیوست.

نگاهی به رزومه او نشان می‌دهد که این بازیکن الفبای فوتبال را در معتبرترین آکادمی‌های انگلیس از جمله چلسی، آرسنال و منچسترسیتی آموخته و پیش از رسیدن به بالاترین سطح، تجربیات ارزشمندی در تیم‌های ردینگ و کریستال پالاس کسب کرده است. او اکنون به عنوان یک وینگر و هافبک هجومی مدرن، به یکی از ارکان اصلی بایرن تبدیل شده است.

اولیسه از آن دسته بازیکنانی است که به فضاسازی و خلاقیت فردی تکیه زیادی دارد. او درباره شرح وظایفش در تیم و سبک بازی خود می‌گوید:«وقتی در موقعیت خاصی قرار می‌گیرم، مربی از من می‌خواهد در تک‌به‌تک از مدافع عبور کنم، شوت بزنم و آزادانه بازی کنم.»

این بازیکن جوان همچنین ذهنیت خود را کاملاً با اهداف بزرگ باشگاه فعلی‌اش همسو می‌داند و تأکید کرد:«وقتی در باشگاهی مثل بایرن هستی، می‌خواهی همه چیز را ببری. این قطعاً هدف ماست.»

آمار خیره‌کننده در فصل جاری

دلیل اصلی اصرار رئال مادرید و قیمت‌گذاری نجومی روی این بازیکن را می‌توان در عملکرد بی‌نظیر او در فصل جاری جستجو کرد. اولیسه در این فصل به یک ماشین خلق موقعیت و گلزنی تبدیل شده است:

تعداد بازی: ۳۸ مسابقه

گل‌های زده: ۱۵ گل

پاس گل‌ها: ۲۷ پاس گل

این آمار استثنایی نشان می‌دهد که چرا باشگاهی مانند رئال مادرید حاضر است برای به دست آوردن او، رکوردها را جابه‌جا کند و چرا بایرن مونیخ تحت هیچ شرایطی حاضر به فروش جواهر فرانسوی خود نیست.

