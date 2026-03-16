رونی: کریک بهترین گزینه برای هدایت دائمی یونایتد است

به گزارش ایلنا، به دنبال برد ارزشمند سه بر یک شیاطین سرخ در برابر استون ویلا، مایکل کریک انتخاب کرد که به جای پرداختن به حواشی، عملکرد درون زمین تیمش گویای همه چیز باشد. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شد که پیش از آن وین رونی خواستار قطعی شدن قرارداد سرمربیگری او در این باشگاه شده بود. برتری در این مسابقه به لطف گلزنی کاسمیرو، ماتئوس کنیا و بنجامین ششکو در چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه برای منچستری ها رقم خورد.

در حال حاضر، این تیم جایگاه سوم رده بندی رقابت های لیگ برتر انگلستان را به خود اختصاص داده و فاصله ای سه امتیازی با استون ویلا ایجاد کرده است. کسب هفت برد از مجموع نه مسابقه ای که کریک روی نیمکت نشسته، موجب شده است تا فاصله آن ها با چلسی که در رده ششم ایستاده به شش امتیاز برسد و امیدهایشان برای راهیابی به مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بسیار پررنگ تر از قبل شود. وین رونی طی مصاحبه ای که با شبکه بی بی سی انجام داد، در این خصوص اظهار داشت:

«من او را خیلی خوب می‌شناسم. شخصیت و روحیه‌اش را می‌دانم. تیم به یک فرد آرام نیاز داشت که باشگاه را بشناسد و به بازیکنان محبت بدهد، و او این کار را کرده است. تیم با کیفیت بیشتری بازی می‌کند و بسیار متحد شده است. به نظر من چرا باید او را تغییر داد؟»

علی رغم این دستاوردها، جیم رتکلیف به عنوان یکی از مالکان باشگاه، با وجود تحسین و تمجید فراوان از نتایج درخشان کریک، تا این لحظه هیچ اطمینانی مبنی بر تمدید حضور او به عنوان سرمربی در فصل آتی رقابت ها ارائه نداده است.

کریک در واکنش به گمانه زنی های مطرح شده بیان کرد:

«این‌ها فقط سر و صدا هستند؛ مگر اینکه به آن‌ها گوش بدهی. صادقانه بگویم اصلاً روی من تأثیر نمی‌گذارند. الان در این موقعیت هستم، بهترین تلاشم را می‌کنم و از کارم لذت می‌برم. هرچه قرار باشد اتفاق بیفتد، خواهد افتاد.»

ارسال دو پاس منجر به گل توسط برونو فرناندز در جریان این دیدار، نام او را به عنوان سومین فوتبالیست تاریخ شیاطین سرخ در دوره لیگ برتر که موفق به ثبت آمار صد گل زده و صد پاس گل شده است، جاودانه کرد. پیش از او تنها وین رونی و رایان گیگز به این افتخار دست یافته بودند. این هافبک تا اینجای فصل شانزده بار هم تیمی هایش را در موقعیت گلزنی قرار داده است و اکنون به دنبال شکستن حدنصاب تاریخی بیست پاس گل در یک دوره مسابقات لیگ برتر می باشد؛ رکوردی که در حال حاضر مشترکا در دستان تیری آنری و کوین دی بروینه است.

سرمربی فعلی منچستر در توصیف عملکرد این ستاره گفت:

«برونو مدت‌هاست در لحظات بزرگ تفاوت ایجاد می‌کند؛ چه با گل و چه با پاس گل.»

در سمت مقابل، اونای امری که هدایت استون ویلا را بر عهده دارد، در پی تحمل سومین باخت متوالی شاگردانش در مسابقات لیگ چنین اظهار نظر کرد:«کارهای خوبی انجام دادیم، اما کافی نبود. باید بهتر شویم. بعد از ماه‌های فوق‌العاده اکتبر، نوامبر و دسامبر، در دو ماه اخیر کمی افت کردیم، اما دوباره اعتمادبه‌نفس را برمی‌گردانیم.»

