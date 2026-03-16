مأموریت غیرممکن برای سیتی مقابل رئال/ حذف شدی آقای پپ
منچسترسیتی برای جبران شکست سهگله بازی رفت باید کاری انجام دهد که تا امروز هیچ تیمی مقابل رئال مادرید در این شرایط انجام نداده است؛ بازگشتی تاریخی در بازی سهشنبه.
به گزارش ایلنا، تا همین هفت روز قبل، نگاه غالب به رویارویی شاگردان آلوارو آربلوا و نماینده شهر منچستر، نگاهی توام با پیشبینی شکست برای نماینده اسپانیا بود. نوسان در عملکرد و کسب نتایج نهچندان مطمئن سبب شده بود تا سایهای از بدبینی روی اردوی مادریدیها سنگینی کند. با این وجود، ورق کاملا برگشته است و کهکشانیها در حالی برای دیدار فردا عازم خاک انگلستان میشوند که اندوختهای ارزشمند و سه گله از ورزشگاه خانگی خود به همراه دارند. این حاشیه امنیت سه بر صفر، جایگاه دو تیم را تغییر داده و اکنون این شاگردان پپ گواردیولا هستند که در همان وضعیت متزلزل پیشین حریف قرار گرفتهاند و باید با فشارهای روانی دست و پنجه نرم کنند.
بحران در اردوی تیم انگلیسی تنها به رقابتهای اروپایی محدود نمیشود؛ آنها در مسابقات داخلی جزیره نیز دچار تزلزل شدهاند. توقف و کسب نتیجه مساوی یک بر یک برابر وستهم، جدیدترین لغزش آنها بود که موجب شد اختلاف امتیازشان با صدر جدول و تیم آرسنال به عدد نه افزایش یابد. البته لندنیها یک دیدار بیشتر در کارنامه دارند، اما با پیروزی دو بر صفر خانگی برابر اورتون نشان دادند که در مسیر قهرمانی قصد اشتباه کردن ندارند. در چنین شرایط بغرنج و زمانبندی دشواری، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی باید تیمش را برای مصاف با حریفی آماده کند که به روزهای اوج خود بازگشته است. برد دشوار و ارزشمند مادریدیها در شهر ویگو همانند یک نقطه پرش عمل کرد تا این تیم، حتی با وجود داشتن ده بازیکن آسیبدیده در لیست خود، با انگیزه و نشاطی مضاعف مهیای رقابت دور برگشت شود.
تاریخچه رویاروییهای این دو تیم یادآور اتفاقات متفاوتی است. نباید فراموش کرد که نماینده منچستر در زمره انگشتشمار باشگاههایی قرار دارد که در سالیان گذشته موفق به تحمیل شکست سنگین چهار بر صفر به غول مادریدی شده است؛ اتفاقی که در مسابقه برگشت مرحله نیمهنهایی فصل دو هزار و بیست و دو و دو هزار و بیست و سه، آن هم پس از ثبت تساوی یک بر یک در اسپانیا رخ داد. اما در سوی مقابل، نماینده اسپانیا در دو نبرد پایانی خود مقابل این رقیب انگلیسی موفقتر عمل کرده است. آنها در دیدارهای حذفی سال گذشته هم در خانه و هم در زمین حریف به پیروزی رسیدند و در رویارویی پیش از آن نیز در ضربات پنالتی به یاد ماندنی با درخشش دروازهبان اوکراینی خود یعنی آندری لونین، جواز صعود را کسب کردند.
آمار و ارقام تاریخی نیز کاملا به سود مادریدیهاست. این باشگاه در سی و پنج مرتبهای که موفق شده در دیدارهای حذفی اختلاف سه گل یا بیشتر را ایجاد کند، هیچگاه اسیر بازگشت رقبا نشده و اجازه نداده این برتری از بین برود. اگر صرفا مسابقاتی را بررسی کنیم که بازی اول با حساب سه بر صفر به سود مادریدیها خاتمه یافته، به ده مورد میرسیم. در میان این ده مسابقه، جدیترین تهدید از جانب بروسیا دورتموند در فصل دو هزار و سیزده و دو هزار و چهارده رقم خورد. در آن زمان، تیم تحت هدایت آنچلوتی در خانه با سه گل پیروز شد، اما شاگردان یورگن کلوپ در مسابقه دوم موفق شدند در همان چهل و پنج دقیقه نخست دو بار دروازه حریف را باز کنند؛ هرچند تلاش آنها برای جبران نتیجه در مجموع دو دیدار بیثمر ماند و حذف شدند.
نمونه دلهرهآور دیگر به تقابل با یوونتوس بازمیگردد. در آن تقابل، کهکشانیها در شهر تورین ایتالیا با سه گل به برتری رسیدند، اما نماینده ایتالیا موفق شد در پایتخت اسپانیا هر سه گل خورده را جبران کند و بازی را به تساوی بکشاند. با این وجود، خطای پنالتی خبرساز مهدی بنعطیه بر روی لوکاس واسکز در لحظات پایانی مسابقه، این فرصت را در اختیار کریستیانو رونالدو قرار داد تا با گل کردن آن پنالتی، سند صعود تیمش را امضا کند.
در فصل 2012 و 2013 نیز سناریوی مشابهی مقابل گالاتاسارای تکرار شد. مادریدیها مسابقه نخست را با پیروزی سه بر صفر پشت سر گذاشتند. در دیدار دوم، با وجود اینکه ستاره پرتغالی گل اول را برای مهمان به ثمر رساند، میزبان ترکیهای توانست سه بار دروازه حریف را باز کند و بازی را با حساب 3-1 به سود خود تغییر دهد، اما این برای صعود کافی نبود. یک تجربه دشوار دیگر نیز در دربی شهر مادرید در فصل دو هزار و شانزده و دو هزار و هفده رخ داد. پس از پیروزی سه گله کهکشانیها در مسابقه اول، اتلتیکو مادرید در بازی دوم موفق شد با دو گل از حریف پیش بیفتد. این برتری تا زمانی پابرجا بود که حرکت انفرادی و تماشایی کریم بنزما فرصت گلزنی را برای ایسکو فراهم کرد تا با باز کردن دروازه حریف، نتیجه مسابقه دو بر یک شود و صعود تیم سفیدپوش میدان قطعی گردد.