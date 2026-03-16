لحظه عجیب ایگور تودور در آنفیلد قبل از شروع بازی
چند ثانیه پیش از آغاز دیدار لیورپول و تاتنهام در ورزشگاه آنفیلد، صحنهای عجیب از ایگور تودور ثبت شد که خیلی زود در کانون توجه قرار گرفت. سرمربی کروات تاتنهام هنگام خروج از تونل ورزشگاه، دچار یک اشتباه جالب شد و یکی از اعضای کادر باشگاهش را با سرمربی تیم حریف اشتباه گرفت.
دوربینها لحظهای را ثبت کردند که تودور به سمت آلن دیکسون، مسئول ارتباط با بازیکنان تاتنهام، رفت و دستش را روی شانه او گذاشت. دیکسون که مانند آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، سر طاسی دارد، باعث شد تودور برای لحظهای تصور کند با سرمربی تیم حریف روبهرو شده است. سرمربی تاتنهام حتی برای لحظهای او را در آغوش گرفت، اما زمانی که دیکسون برگشت، به نظر میرسید تودور تازه متوجه اشتباه خود شده است. در نهایت این صحنه با رد و بدل شدن چند کلمه کوتاه میان آن دو به پایان رسید.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که تودور در مقطع دشواری روی نیمکت تاتنهام قرار دارد. او از ماه گذشته به عنوان سرمربی موقت این تیم منصوب شده، اما در پنج مسابقهای که هدایت تیم را برعهده داشته هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است.
تاتنهام در حال حاضر با ۳۰ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد و تنها بالاتر از ناتینگهام فارست و وستهم ایستاده است. در حالی که هنوز هفت بازی تا پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ باقی مانده، امیدهای این تیم برای فاصله گرفتن از منطقه سقوط هر هفته کمتر میشود.
تودور پیش از این دیدار نیز در نشست خبری پیش از مسابقه خبرساز شده بود؛ جایی که تلاش کرد بازیکنانش را برای واکنش نشان دادن به شرایط بحرانی تیم آماده کند. او در بخشی از صحبتهایش گفته بود: «الان زمان آسانی نیست، اما در زندگی همیشه یک انتخاب دارید: گریه کنید یا بجنگید. میتوانید نقش قربانی را داشته باشید یا تلاش کنید شرایط را تغییر دهید. لحظات سخت برای همیشه دوام نمیآورند. هر کسی که این چالش را بپذیرد و واکنش نشان دهد، هم بازیکن بهتری میشود و هم انسان بهتری.»