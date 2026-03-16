رئال مادرید به دنبال اولیسه: پیشنهاد 160 میلیون دلاری به ستاره بایرن مونیخ
بحث و شایعات زیادی درباره احتمال پیشنهاد تابستانی رئال مادرید برای به خدمت گرفتن ستاره بایرن مونیخ شکل گرفته است.

به گزارش ایلنا، اکرم کونور، کارشناس نقل‌وانتقالات، ادعا کرده است که رئال مادرید برای جذب میشل اولیسه فشار می‌آورد و ممکن است پیشنهادی تا ۱۶۰ میلیون یورو ارائه دهد.

 

بیلد می‌نویسد طبق گفته اکرم کونور، فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید، از طرفداران بزرگ اولیسه است و باشگاه مادریدی قصد دارد در پایان فصل برای جذب این بازیکن فرانسوی اقدام کند.

 

کونور مدعی شده است: «رئال مادرید برای جذب اولیسه فشار می‌آورد و باشگاه ممکن است پیشنهادی ارائه دهد که به ۱۶۰ میلیون یورو برسد.»

با این حال، بیلد این خبر را «اغراق‌آمیز و دور از واقعیت» توصیف کرده است.

 

کریستیان فالک در اسپورت بیلد نیز نوشت: «رئیس رئال مادرید، فلورنتینو پرز، در حال برنامه‌ریزی یک حرکت بزرگ است تا همه فصل فعلی را فراموش کنند. هواداران با جذب یک فوق‌ستاره دیگر راضی خواهند شد.»

 

وضعیت قرارداد اولیسه با بایرن نیز مشخص است. با وجود این شایعات که در آلمان بازتاب زیادی داشته، بایرن مونیخ قصد فروش این بازیکن را ندارد. او تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد و بند فسخی در قراردادش وجود ندارد.

 

ارزش بازار این بازیکن حدود ۱۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

 

 اولیسه، بازیکن بریتانیایی با تابعیت فرانسوی، از سال ۲۰۲۴ برای بایرن مونیخ به عنوان هافبک هجومی و وینگر بازی می‌کند. او در آکادمی‌های چلسی، آرسنال و منچسترسیتی رشد کرد، سپس به ردینگ رفت و بعد از آن به کریستال پالاس منتقل شد. بایرن او را با ۶۰ میلیون یورو به خدمت گرفت.

 

