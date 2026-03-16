واکنش تند پس از توقف لیورپول
تودور مصاحبه را نیمهکاره رها کرد
ایگور تودور پس از متوقف کردن لیورپول در آنفیلد، در گفتوگو با یک خبرنگار انگلیسی واکنشی تند نشان داد و مصاحبه را نیمهتمام گذاشت.
به گزارش ایلنا، تاتنهام هاتسپر این روزها در لبه پرتگاه قدم برمیدارد و سایه سنگین سقوط بیش از هر زمان دیگری روی این تیم حس میشود. آنها در حال حاضر با اختلافی شکننده و تنها یک امتیاز بیشتر از ناتینگهام فارست و وستهم، در منطقه خطر لیگ برتر دست و پا میزنند. روزهای پرالتهاب اسپرز قرار است در تاریخ ۲۲ مارس با یک فینال واقعی برای بقا مقابل ناتینگهام فارست ادامه پیدا کند؛ آن هم درست پس از نبرد حساس برگشت در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر اتلتیکو مادرید.
در چنین شرایط بحرانی و پرفشاری بود که اسپرز پا به ورزشگاه آنفیلد گذاشت. ایگور تودور، سرمربی کروات تاتنهام که پیش از این با چهار باخت متوالی (از جمله شکست تلخ در دربی مقابل آرسنال و باخت به اتلتیکو در اروپا) به شدت تحت فشار بود، بالاخره توانست طلسمشکنی کند و اولین امتیاز لیگ برتری خود را دشت کند.
در این دیدار ابتدا دومینیک سوبوسلای با یک ضربه آزاد خیرهکننده لیورپول را پیش انداخت. اما در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک میشد، ریچارلیسون که سابقه پوشیدن پیراهن اورتون را دارد، در دقیقه ۹۰ موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا تاتنهامیها با یک تساوی ارزشمند ۱-۱ و کسب یک امتیاز، مرسیساید را ترک کنند.
با وجود این تساوی روحیهبخش، تنشهای انباشتهشده در تاتنهام، خودش را در مصاحبه پس از بازی نشان داد. گفتگوی ایگور تودور با پاتریک دیویسون، خبرنگار شبکه اسکای اسپورتس، به یک درگیری لفظی تمامعیار تبدیل شد.
جرقه این تنش زمانی زده شد که دیویسون مستقیماً جایگاه تودور را هدف قرار داد و از او پرسید:
«به نظرت امروز ثابت کردی که میتوانی امید را به تیم برگردانی و باشگاه نیازی به مربی جدید ندارد؟»
تودور که از این پرسش به شدت عصبانی شده بود، در واکنش گفت:
«دیگر کافی است، من همیشه آنچه را که فکر میکنم به شما میگویم.»
اما خبرنگار اسکای قصد کوتاه آمدن نداشت و با اشاره به وضعیت متزلزل باشگاه در جدول، فشار را بیشتر کرد:
«اما فکر نمیکنی گاهی این سوالات باید پرسیده و پاسخ داده شوند؟ درباره آینده باشگاه، اینکه مربی بعدی چه کسی خواهد بود و آیا تیم در لیگ میماند یا خیر؟»
سرمربی کروات با تاکید بر اینکه این مسائل خارج از حیطه وظایف اوست، پاسخ تندی داد:
«خیر، این سوالات مربوط به من نیست. من مربی تیم هستم، شما باید درباره بازیکنان، سبک بازی و حرکات تیمی از من بپرسید.»
او در ادامه به روند همیشگی رسانهها تاخت و نارضایتی عمیق خود را از حضور در این مصاحبهها ابراز کرد:
«این سوالات هیچ معنایی ندارند. مربی مجبور است در این کنفرانسها حاضر شود، وگرنه ترجیح میدهد در خانه بماند. اما شما همیشه روی پرسیدن سوالات تکراری اصرار دارید.»
در آخرین تلاش برای ادامه مصاحبه، دیویسون به اظهارنظرهای پیشین خود تودور مبنی بر اینکه تغییرات مربی گاهی میتواند امیدبخش باشد، گریزی زد و پرسید:
«نکته من اینجاست که آیا امروز با نوع بازی تاتنهام نشان دادید که خودتان میتوانید آن امید را ایجاد کنید؟»
صبر تودور در این لحظه کاملاً لبریز شد. او با بیان یک جمله کوتاه و کنایهآمیز، به این مکالمه پرالتهاب پایان داد و محل مصاحبه را ترک کرد:
«کارت تمام شد؟»