فونت: انتظار چنین شکست سنگینی را نداشتم

به گزارش ایلنا، ویکتور فونت روز یکشنبه در واکنش به انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا درباره نتایج به دست‌آمده صحبت کرد. او پیش از آنکه روند شمارش آرا به طور کامل به پایان برسد، موضع خود را اعلام کرد؛ زمانی که حدود ۷۵ درصد برگه‌های رأی شمارش شده بود و نتایج اولیه نشان می‌داد خوان لاپورتا با حدود ۷۰ درصد آرا فاصله قابل توجهی با رقبا دارد. فونت در این شرایط پیروزی قاطع رقیب خود را تبریک گفت.

او گفت: «به خوان لاپورتا، رئیس منتخب، برای پیروزی قاطعش تبریک می‌گویم. همچنین می‌خواهم از بیش از ۴۰ هزار عضو باشگاه که مشارکت کردند تشکر کنم؛ کسانی که به ما اجازه می‌دهند تصمیم بگیریم چه کسی ریاست باشگاه را بر عهده بگیرد. و البته از همه کسانی که از ما حمایت کردند نیز سپاسگزارم.»

نتایج

«به نتایجی که انتظار داشتیم نرسیدیم، اما می‌خواهم تأکید کنم که دوست داشتیم میزان مشارکت بیشتر باشد. امیدواریم این آخرین باری باشد که چنین انتخاباتی برگزار می‌کنیم. باید باشگاه را مدرن‌تر کنیم. ناراحتیم چون آنچه توضیح دادیم به نتیجه نرسید. نتیجه را می‌پذیریم و باید ادامه دهیم.»

انتخابات بعدی

«آنچه در سال‌های اخیر از آن دفاع کرده‌ایم، یک بارسلونای متفاوت است؛ همان چیزی که در این کمپین توضیح دادیم. این یک هدف ارزشمند است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد. من به کار ادامه می‌دهم تا بارسلونا همان باشگاهی شود که در رؤیاهایم می‌بینم. به این هدف ایمان دارم، صرف‌نظر از نقشی که خودم داشته باشم؛ چون این موضوع درباره افراد نیست. من برای هدف کار می‌کنم، نه برای منافع شخصی.»

ارزیابی اولیه

«باید نتایج را تحلیل کنیم. در نگاه اول می‌توان گفت توپ و نتایج ورزشی، به‌ویژه عملکرد تیم اول، تأثیر زیادی داشت و همین هم اتفاق افتاد. بازگشت به کمپ نو هم بالاتر از بسیاری از مشکلاتی قرار گرفت که درباره‌شان صحبت کرده بودیم. شرایط همین است و باید شکست را پذیرفت.»

زمان برای تحلیل

«اختلاف زیاد آرا غافلگیرکننده است، اما اعضا با رأی خود تصمیم می‌گیرند. حالا باید تحلیل و نتیجه‌گیری کنیم. خوب است که چنین بحثی شکل گرفت و در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.»

رأی دادن بازیکنان در کنار لاپورتا

«الان زمان ارزیابی این موضوع نیست. درباره ماجرای لامین یامال هم همین‌طور. بعداً فرصت بررسی آن خواهد بود.»

انتهای پیام/