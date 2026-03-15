جنگ قدرت در قلب کاتالونیا؛ انتخابات بارسلونا به جنجال کشیده شد

به گزارش ایلنا، آرامشِ پیش از طوفان در ایالت کاتالونیا، خیلی زودتر از حد تصور در هم شکست. روزی که در تقویم انتخاباتی باشگاه بارسلونا به عنوان «سکوت انتخاباتی» شناخته می‌شود و قاعدتاً باید زمان استراحت کاندیداها و توقف کامل ماشین تبلیغات پیش از باز شدن صندوق‌های رای باشد، با یک کشمکش حقوقی و رسانه‌ای به خط مقدم حواشی تبدیل شد.

جرقه این جنجال بزرگ ابتدا توسط شبکه رادیویی «کادنا سر» روشن شد و دقایقی بعد، منابع موثق درون کمپین انتخاباتی خوان لاپورتا در گفتگو با روزنامه معتبر «آاس»، صحت این خبر ملتهب را تایید کردند. ماجرا از این قرار است که ستاد انتخاباتی لاپورتا، موسوم به «دفنسِم ال بارسا» (مدافعان بارسا)، یک شکایت رسمی و فوری را روی میز هیئت نظارت بر انتخابات باشگاه بارسلونا قرار داده و خواستار رسیدگی ضربتی به تخلفات رقیب خود شده است.

یاران لاپورتا در این پرونده، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی «ویکتور فونت» نشانه رفته‌اند. بر اساس متن این گزارش، کمپین لاپورتا مدعی است که جبهه فونت حرمت روز سکوت انتخاباتی را زیر پا گذاشته و مرتکب 222 اقدام غیرمجاز شده است:

نخست: ارسال هدفمند یک ایمیل سراسری برای اعضای رسمی باشگاه (سوسیوس) در ساعات ممنوعه.

دوم: تداوم تحرکات، پست‌گذاری و فعالیت‌های معنادار در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی.

در ایمیلی که روزنامه آاس به آن دسترسی داشته آمده است: «ما یک بارسای بهتر می‌خواهیم. همه چیز فقط به تو بستگی دارد. فردا رأی بده.» این ایمیل با هویت بصری کمپین «نوسالتِرس» ارسال شده است. در پیام منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی توسط ویکتور فونت نیز دقیقاً همین متن نوشته شده و عبارت «غایب نباش» هم به آن اضافه شده است.

این ماجرا جنجالی جددی در روز آخر کارزار انتخاباتی پرتنشی است که در آن دو نامزد بارها و با شدیدترین لغات، یکدیگر را متهم کرده‌اند. فونت با کنایه‌های تندی به لاپورتا اشاره کرده بود و گفته بود «من بارسا را در جیبم حمل نمی‌کنم».

در مقابل، لاپورتا نیز رقیب خود را متهم کرد که «بازی کثیفی انجام داده و دروغ گفته که ما می‌خواهیم باشگاه را به شرکت سهامی تبدیل کنیم». لاپورتا و فونت در طول این رقابت بر سر موضوعاتی مانند دکو، سه‌گانه پلانچارت، کُس و پویگ، شرکت لیماک، پروژه اسپاتیفای کمپ نو، طرح نیو اِرا، نو پالائو بلاوگرانا، بارسا ویژن، مسی و هالند با یکدیگر درگیر بوده‌اند و این کشمکش‌ها تا روز رأی‌گیری ادامه داشته است.

پاسخ کمپین فونت و شکایت از لاپورتا

پس از آن، کمپین «نوسالتِرس» متعلق به ویکتور فونت بیانیه‌ای منتشر کرد و دیدگاه خود را شرح داد. در این بیانیه همچنین اعلام شد که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند به دلیل انتشار یک مصاحبه در روز شنبه و همچنین «استفاده از منابع و امکانات باشگاه» به نفع کمپین لاپورتا، از او شکایت کنند. متن بیانیه چنین است:

«امروز بعدازظهر از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که کمپین خوان لاپورتا به دلیل پیامی که ما برای پایگاه داده خود ارسال کرده‌ایم و همچنین به خاطر انتشار یک مصاحبه در روز شنبه به هیئت انتخاباتی شکایت کرده است. این پیام با هدف تشویق به مشارکت و ارائه اطلاعات خدماتی ارسال شده بود.

ما می‌خواهیم تأکید کنیم:

۱. پیامی که ارسال کرده‌ایم فقط برای پایگاه داده خودمان بوده و هیچ محتوای تبلیغاتی یا حزبی ندارد. این پیام صرفاً برای تشویق به مشارکت در رأی‌گیری و ارائه اطلاعات لازم درباره زمان‌ها، محل‌های رأی‌گیری، آدرس‌ها و شماره‌های تماس مفید بوده است. ما می‌خواهیم بیشترین میزان مشارکت در انتخابات فردا شکل بگیرد.

۲. مصاحبه‌ای که امروز منتشر شده روز سه‌شنبه گذشته انجام شده بود و زمان انتشار آن در اختیار ما نبوده است.

با توجه به این وضعیت اعلام می‌کنیم که ما نیز به دلایل زیر شکایتی به هیئت انتخاباتی ارائه داده‌ایم:

۱. انتشار مصاحبه با ماریا النا فورت، عضو کمپین دفنسِم ال بارسا، در روز شنبه در یک روزنامه ورزشی پرتیراژ.

۲. استفاده از منابع، امکانات و تصاویر باشگاه توسط کمپین دفنسِم ال بارسا در طول کارزار انتخاباتی، چه در رویدادها و چه در تبلیغات.»

هشدار باشگاه بارسلونا به نامزدها

باشگاه بارسلونا نیز در پی این تبادل شکایت‌ها و اتهامات ناچار شد بیانیه‌ای منتشر کند تا مقررات انتخاباتی را یادآوری کند.

در این بیانیه آمده است که با توجه به برخی اتفاقات رخ داده در روز شنبه ۱۴ مارس، باشگاه و هیئت انتخاباتی لازم می‌دانند یادآوری کنند که هرگونه تبلیغ یا اقدام انتخاباتی که در این روز انجام شده یا تا پایان رأی‌گیری انجام شود، بی‌احترامی به اعضای باشگاه محسوب می‌شود و نقض جدی ماده ۵۲ اساسنامه باشگاه است.

انتهای پیام/