شوک مثبت به کهکشانیها
سلاح مرگبار آربلوا به اتحاد رسید
در آستانه نبرد بزرگ و سرنوشتساز رئال مادرید و منچسترسیتی، کیلیان امباپه با انگیزهای مضاعف کاروان مادریدیها را در سفر به انگلیس همراهی میکند.
به گزارش ایلنا، روند درمانی و تمرینات ویژه سه هفته اخیر روی زانوی چپ کیلیان امباپه چنان نتایج مثبتی به همراه داشته که این ستاره فرانسوی روز دوشنبه با پرواز رئال مادرید راهی شهر منچستر خواهد شد. اگرچه مصدومیت او به صورت صد در صد برطرف نشده است، اما پیشرفت چشمگیر در روند بهبودی و کاهش محسوس درد، مسیر را برای حضور او در ورزشگاه اتحاد هموار کرده است.
کادر پزشکی با استفاده از روشهای درمانی محافظهکارانه توانستند او را به شرایط مسابقه نزدیک کنند، چرا که مشاورههای پزشکی برای این نوع خاص از آسیبدیدگی، انجام تمرینات ویژه را به جای تیغ جراحی پیشنهاد میدادند. این تصمیم مبنی بر عدم جراحی صرفا یک تشخیص پزشکی بوده و هیچ ارتباطی با مسابقات پیش روی جام جهانی ندارد.
امباپه طی دو روز گذشته در کمپ تمرینی والدبباس اشتیاق فراوان خود را برای تقابل با منچسترسیتی نشان داده است. او که از عملکرد درخشان همتیمیهایش در بازی رفت حسابی روحیه و انگیزه گرفته، به هیچ وجه قصد ندارد در این سفر تنها یک تماشاگر یا همراه ساده باشد.
این مهاجم به خوبی از حساسیت این نبرد آگاه است و درست مانند آنچه در فینال سوپرجام از او دیدیم، قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را ندارد. هدف او حضور در کنار تیم، رویارویی با شاگردان پپ گواردیولا و یا حداقل کار زیر نظر آلوارو آربلوا است تا بتواند نقش خود را در مسیر رسیدن دوباره رئال به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ایفا کند. پزشکان نیز تایید کردهاند که خطر تشدید مصدومیت او را تهدید نمیکند، مگر اینکه در جریان بازی اتفاق پیشبینی نشدهای رخ دهد.
با وجود این آمادگی، تمامی شواهد حاکی از آن است که او درست مانند دیدار مقابل بارسلونا در شهر جده، کار را از روی نیمکت ذخیرهها آغاز خواهد کرد تا با توجه به گرههای بازی و نیاز تیم وارد زمین شود. حضور او حتی روی نیمکت نیز وزنه سنگینی برای مادریدیها محسوب میشود، چرا که آمار او در رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان خیرهکننده است.
این ستاره فرانسوی در حال حاضر با ثبت ۱۳ گل در تنها هشت مسابقه، عنوان برترین گلزن این فصل لیگ قهرمانان را در اختیار دارد. او برای رسیدن به این جایگاه از نامهایی چون آنتونی گوردون از نیوکسل با ۱۰ گل، هری کین با هشت گل و همچنین خولیان آلوارز و ارلینگ هالند که هر کدام هفت گل زدهاند، عبور کرده است. امباپه در این فصل ۴۵ بار دروازه حریفان را هدف قرار داده که ۲۴ شوت او دقیقا در چارچوب بوده است.
همچنین در نگاهی کلیتر، او با زدن ۶۸ گل در ۹۳ مسابقه لیگ قهرمانان اروپا، در جایگاه ششم برترین گلزنان تاریخ این تورنمنت ایستاده است و تنها اسطورههایی نظیر کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، روبرت لواندوفسکی، کریم بنزما و رائول گونزالس را بالاتر از خود میبیند.