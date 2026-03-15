حمایت رسمی ستاره جوان بارسلونا از لاپورتا در انتخابات ریاست باشگاه
لامین یامال، پدیده جوان کاتالانها، با اعلام رسمی حمایت خود از خوان لاپورتا، موضع خود را در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، کارزار پرتنش انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا پس از هفتهها جنجال و رقابت سنگین میان نامزدها، سرانجام به ایستگاه پایانی رسید. انتخاباتی که به گفته رسانههای اسپانیا یکی از پرحاشیهترین رقابتهای تاریخ باشگاه لقب گرفته است؛ از مناظرههای داغ گرفته تا اتهامزنیهای مستقیم و حتی حضور چهرههای بزرگ و غیرمنتظره مثل ژاوی هرناندز در میانه ماجرا.
در روزهای منتهی به رأیگیری، تنش میان خوان لاپورتا و ویکتور فونت به اوج رسید. اظهارات تند ژاوی – سرمربی سابق بارسلونا – که از سیاستهای لاپورتا و نحوه جدایی خود از باشگاه انتقاد کرده بود، فضای رقابت را ملتهبتر کرد. با این حال، در میان همه این جنجالها، حمایت ستاره ۱۷ ساله بارسلونا یعنی لامین یامال بار دیگر نام لاپورتا را در صدر توجهات قرار داد.
یامال، که در این فصل به یکی از ارکان اصلی ترکیب بارسا تبدیل شده، با انتشار استوریای در اینستاگرام و گذاشتن دو قلب قرمز در کنار تصویر لاپورتا، به شکل غیرمستقیم اما روشن از رئیس فعلی باشگاه حمایت کرد. این حمایت برای بسیاری از هواداران پیام روشنی داشت؛ ستاره آیندهدار باشگاه پشت سر مدیری ایستاده است که بیش از هر فرد دیگری در رشد او نقش داشته است.
در حالیکه فضای باشگاه همچنان تحت تأثیر صحبتهای چهرههای سابق و حواشی انتخابات است، حضور یامال در کنار لاپورتا میتواند برگ برندهای برای رئیس فعلی به شمار آید. او در تمامی سالهای اخیر نماد حمایت از استعدادهای لاماسیا بوده و حالا محبوبترین استعداد نسل جدید هم پشت او قرار گرفته است.
انتخابات ریاست بارسلونا روز یکشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برگزار میشود و بیش از ۱۰۰ هزار عضو واجد شرایط باشگاه میتوانند با رأی خود سرنوشت مدیریت بلوگرانا را تعیین کنند؛ انتخاباتی که نتیجهاش ممکن است مسیر آینده باشگاه را برای سالهای بعد مشخص کند.