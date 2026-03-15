به گزارش ایلنا، مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکه‌کار، سه عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران وارد مالزی شدند تا به سایر اعضای تیم ملی ملحق شوند.

فریده شجاعی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال و مرضیه جعفری نیز با حضور در محل، از این سه ملی‌پوش استقبال کردند.

قرار است این بازیکنان پس از حضور در مالزی و پیوستن به دیگر ملی‌پوشان، طی روزهای آینده به تهران بازگردند و در کنار خانواده‌های خود قرار بگیرند.

