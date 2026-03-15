دوئل حساس در آنفیلد
لیورپول و تاتنهام به دنبال امتیازهای سرنوشتساز
لیورپول و تاتنهام امشب در دیداری مهم در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، لیورپول یکشنبه شب در چارچوب هفته سیام لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد میزبان تاتنهام خواهد بود؛ دیداری مهم که برای قرمزهای مرسیساید اهمیت زیادی در مسیر بهبود جایگاهشان در جدول دارد و آنها امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی سه امتیاز این مسابقه را به دست آورند.
شاگردان آرنه اشلوت پس از شکست یک بر صفر مقابل گالاتاسرای در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حالا تمرکز خود را روی رقابتهای داخلی گذاشتهاند. سرمربی هلندی امیدوار است تیمش بتواند روند خوب بازیهای خانگی را ادامه دهد، چرا که لیورپول در ۳۱ دیدار اخیر خانگی مقابل تاتنهام تنها یک بار شکست خورده است؛ آماری که اعتمادبهنفس زیادی به میزبان میدهد.
در آستانه این مسابقه خبرهای امیدوارکنندهای نیز برای کادر فنی لیورپول وجود دارد. آلیسون بکر که به دلیل یک مشکل عضلانی جزئی در سفر به ترکیه غایب بود، احتمالاً برای این بازی آماده خواهد شد و در صورت عبور از تستهای پایانی جای گئورگی مامارداشویلی را درون دروازه میگیرد. فدریکو کیهزا نیز پس از پشت سر گذاشتن دوران بیماری دوباره در اختیار تیم قرار گرفته است. در خط حمله هم محمد صلاح مهمترین مهره لیورپول محسوب میشود؛ ستاره مصری تاکنون ۱۶ بار مقابل تاتنهام گلزنی کرده که بیشترین تعداد گل او برابر یک تیم خاص در دوران حرفهایاش است.
در سوی دیگر میدان، تاتنهام با شرایطی متفاوت پا به این مسابقه میگذارد. شاگردان ایگور تودور در تلاشاند از منطقه خطر جدول فاصله بگیرند و این دیدار برای آنها اهمیت زیادی دارد. شکست ناامیدکننده سهشنبه شب در مادرید فشارها را بر این تیم افزایش داده و حالا سرمربی کروات باید با بحران در خط دفاعی و غیبت مدافعان میانی اصلی تیمش راهحلی برای مقابله با خط حمله قدرتمند لیورپول پیدا کند. آمار تقابلهای اخیر نیز چندان به سود اسپرز نیست، چرا که آنها در ۱۶ دیدار اخیر مقابل لیورپول تنها یک پیروزی به دست آوردهاند.
با این حال تاتنهام یک نقطه امید مهم دارد؛ این تیم بخش قابل توجهی از امتیازات خود در این فصل را خارج از خانه کسب کرده و حدود ۶۶ درصد امتیازاتش در بازیهای خارج از لندن به دست آمده است. به همین دلیل اسپرز امیدوار است بتواند در آنفیلد نیز از این روند استفاده کرده و نتیجهای غیرمنتظره رقم بزند. در خط حمله نیز دومینیک سولانکه هدایت خط تهاجمی تیم را بر عهده خواهد داشت و به دنبال پایان دادن به روند سه بازی بدون گل تیمش در لیگ است.
ترکیب احتمالی لیورپول: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فندایک، رابرتسون، گراونبرخ، جونز، صلاح، سوبوسلای، خاکپو و اکتیکه
ترکیب احتمالی تاتنهام: ویکاریو، پورو، دانسو، دراگوشین، اسپنس، گری، سار، تل، سیمونز، ریچارلیسون و سولانکه