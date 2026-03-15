احتمال برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال از ماه‌ها قبل و با نظر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، برای فیفادی فروردین برنامه‌ریزی کرده بود تا اردوی تیم ملی پیش از پایان سال ۱۴۰۴ آغاز شود و ملی‌پوشان برای حضور در یک تورنمنت راهی اردن شوند. بر اساس این برنامه قرار بود ایران در دو دیدار دوستانه برابر تیم‌های نیجریه و کاستاریکا به میدان برود.

با این حال به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور و منطقه خاورمیانه، این اردو و مسابقات دوستانه لغو شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز پیش‌تر از لغو برنامه‌های تیم ملی در این بازه زمانی خبر داده بود.

با وجود این، اکنون احتمال تغییر شرایط مطرح شده و ممکن است اردوی تیم ملی در یکی از کشورهای همسایه، احتمالا ترکیه، برگزار شود. امیر قلعه‌نویی که معتقد است ایران نباید از برنامه‌های آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ فاصله بگیرد، از مسئولان فدراسیون خواسته تا در صورت امکان شرایط برگزاری اردو در فیفادی فروردین را فراهم کنند.

در همین راستا پیشنهاد برگزاری اردو در ترکیه مطرح شده تا ملی‌پوشان در جریان این اردو یک یا دو دیدار دوستانه، حتی مقابل تیم‌هایی با سطح پایین‌تر، برگزار کنند و از شرایط مسابقه دور نمانند.

گفته می‌شود فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با مسئولان ترکیه است و احتمال دارد تیم ملی در نوروز ۱۴۰۵ دو بازی دوستانه انجام دهد؛ موضوعی که فعلا در مرحله مذاکره قرار دارد و ممکن است در روزهای آینده به شکل جدی‌تری پیگیری شود.

