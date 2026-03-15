سامان فلاح: پرچم ایران بالاست

مدافع تیم فوتبال استقلال با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، بر اتحاد مردم ایران و تلاش بازیکنان برای شادی دل هواداران تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  سامان فلاح در گفت‌وگو با سایت فدراسیون فوتبال، با اشاره به شرایط اخیر کشور، ضمن تسلیت به خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، اظهار داشت: مردم ایران همیشه پشت یکدیگر هستند و در این روزها اتحاد و یکدلی خود را به‌خوبی نشان دادند.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله با این همت و همراهی، شاهد تداوم روزهای خوب برای کشورمان باشیم و نام ایران عزیز همچنان سربلند بماند.

مدافع استقلال در پایان گفت: ما هم وظیفه داریم با تمام توان برای شادی دل این مردم بزرگ تلاش کنیم.

 

