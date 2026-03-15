ادعای یک روزنامه کاتالانی
رئال مادرید در جستجوی سرمربی جدید؛ پوچتینو گزینه جدیتر از کلوپ
با نزدیک شدن به پایان فصل، گمانهزنیها درباره نیمکت رئال مادرید افزایش یافته و گزارشها از احتمال تغییر سرمربی در تابستان خبر میدهند.
به گزارش ایلنا، به نظر میرسد رئال مادرید در آستانه یکی از پرتنشترین تابستانهای مدیریتی سالهای اخیر قرار گرفته است؛ دورهای که ممکن است با تغییرات مهم در ساختار مدیریتی و کادر فنی باشگاه همراه شود. گزارشهای منتشرشده در رسانه اسپانیایی موندو دیپورتیوو حاکی از آن است که در سطوح بالای مدیریت باشگاه نارضایتیهایی شکل گرفته و فلورنتینو پرز در حال بررسی تصمیمهایی جدی برای تغییر مسیر پروژه ورزشی رئال است.
این تصمیمها در شرایطی مطرح شده که تیم در طول فصل جاری با نوسانهایی در عملکرد فنی روبهرو بوده و همچنین برخی برنامههای مدیریتی باشگاه به نتیجه دلخواه نرسیده است. یکی از مهمترین مواردی که گفته میشود در ارزیابیهای داخلی نقش داشته، ناکامی در جذب ژابی آلونسو برای هدایت تیم بوده؛ موضوعی که باعث شده رئیس باشگاه به فکر بازنگری در ساختار مدیریتی و ورزشی بیفتد، حتی با وجود اینکه رئال مادرید همچنان در رقابتهای لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا شانس خود را حفظ کرده است.
در صورت اجرای این تغییرات، برخی از چهرههای کلیدی مدیریت باشگاه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند. خوزه آنخل سانچز، مدیر اجرایی باشگاه و یکی از نزدیکترین همکاران پرز در امور نقلوانتقالات، از جمله افرادی است که گفته میشود زیر فشار قرار دارد. علاوه بر او، نام جونی کالافات، رئیس بخش استعدادیابی که نقش مهمی در کشف و جذب بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور و رودریگو داشته، نیز در میان مدیرانی دیده میشود که آیندهشان در باشگاه با ابهام روبهرو شده است. حتی برخی گزارشها از احتمال تغییر در موقعیت انس لاگاری، یکی دیگر از چهرههای مورد اعتماد پرز، خبر میدهند؛ مسائلی که نشان میدهد فضای مدیریتی در والدبباس چندان آرام نیست.
در کنار این تحولات، مهمترین تصمیم باشگاه به نیمکت مربیگری مربوط میشود. آلوارو آربلوا که در حال حاضر هدایت تیم را بر عهده دارد، تنها در صورتی میتواند جایگاه خود را تثبیت کند که موفق شود تیم را به قهرمانی اروپا برساند و شانزدهمین جام لیگ قهرمانان را برای رئال مادرید کسب کند. در غیر این صورت، مدیران باشگاه گزینههای دیگری را برای فصل آینده در نظر خواهند گرفت.
در میان نامهایی که برای هدایت رئال مطرح شدهاند، دو مربی سرشناس بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفتهاند: یورگن کلوپ که اکنون به عنوان مدیر فوتبال مجموعه ردبول فعالیت میکند و مائوریسیو پوچتینو که هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده دارد. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که احتمال حضور پوچتینو روی نیمکت رئال در حال افزایش است.
پوچتینو پیشتر نیز یکی از گزینههای مورد علاقه فلورنتینو پرز بوده و حتی در سال ۲۰۲۲ پس از جدایی زینالدین زیدان، نام او به طور جدی برای هدایت تیم مطرح شده بود؛ پیش از آنکه در نهایت کارلو آنچلوتی به این سمت برسد. با این حال مسیر احتمالی انتقال او به مادرید بدون مانع نخواهد بود، زیرا باشگاه تاتنهام نیز علاقه دارد سرمربی پیشین خود را دوباره به لندن بازگرداند.
با توجه به تمام این تحولات، به نظر میرسد تابستان ۲۰۲۶ میتواند دورهای تعیینکننده برای آینده رئال مادرید باشد؛ تابستانی که شاید با تصمیمهای بزرگ مدیریتی و انتخاب سرمربی جدید، مسیر باشگاه را برای سالهای آینده تغییر دهد.