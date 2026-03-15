ترکیب احتمالی بارسلونا / در پی جبران برابر سویا در نوکمپ
بارسلونا در دیدار خانگی مقابل سویا به دنبال کسب سه امتیاز و جبران نتیجه بازی رفت است.
به گزارش ایلنا، بارسلونا یکشنبه شب در چارچوب هفته بیستوهشتم لالیگا میزبان سویا خواهد بود؛ دیداری مهم که در شرایطی خاص برای آبیواناریها برگزار میشود. فضای باشگاه در روزهای اخیر بیشتر تحت تأثیر انتخابات ریاست قرار داشته و مباحث انتخاباتی، مناظرهها و حاشیههای مربوط به آن تا حد زیادی توجهها را از این مسابقه دور کرده است.
با این حال رقابتهای لالیگا ادامه دارد و بارسلونا برای حفظ شانس خود در کورس صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد. این دیدار در شرایطی برگزار میشود که تیم هانسی فلیک باید بهزودی در لیگ قهرمانان اروپا نیز به میدان برود و همین موضوع احتمال ایجاد تغییراتی در ترکیب را افزایش داده است.
فلیک در حالی به استقبال این بازی میرود که تیمش با چند مصدوم دستوپنجه نرم میکند و ناچار است در برخی پستها از گزینههای جایگزین استفاده کند. به همین دلیل ممکن است برخی مهرههای کلیدی بهخصوص در خط حمله برای دیدار اروپایی پیشرو استراحت بگیرند.
این مسابقه از نظر روحی نیز اهمیت زیادی برای بارسلونا دارد. سویا در بازی رفت با نتیجه ۴–۱ به پیروزی رسید و سنگینترین شکست تیم فلیک در این فصل لالیگا را رقم زد؛ نتیجهای که حالا انگیزه مضاعفی برای شاگردان او ایجاد کرده تا در خانه پاسخ آن شکست را بدهند.
خبر امیدوارکننده برای هواداران بارسا بازگشت گاوی است. این هافبک پس از حدود شش ماه دوری میتواند دوباره برای تیم اصلی به میدان برود و احتمالاً در صورت بازی، در دقایق پایانی فرصت حضور پیدا خواهد کرد.
بارسلونا همچنین به رکورد قدرتمند خانگی خود دل بسته است. آبیواناریها در این فصل هر ۱۳ بازی لالیگایی خود در نوکمپ را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و انتظار میرود با افزایش ظرفیت ورزشگاه به حدود ۶۲ هزار تماشاگر و حضور گسترده هواداران، حمایت پرشوری را از سکوها دریافت کنند.
ترکیب احتمالی بارسلونا: خوان گارسیا، کانسلو، جرارد مارتین، کوبارسی، اریک گارسیا، پدری، کاسادو، اولمو، رشفورد، یامال و فران تورس.