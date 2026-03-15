توقف اینترمیامی در غیاب مسی

به گزارش ایلنا، اینترمیامی در دیدار خارج از خانه مقابل شارلوت اف‌سی در ورزشگاه بنک آو آمریکا با تساوی بدون گل متوقف شد؛ مسابقه‌ای که شاگردان خاویر ماسکرانو در آن دو ستاره مهم خود، لیونل مسی و رودریگو دی‌پل، را در اختیار نداشتند.

نام این دو بازیکن در فهرست اینترمیامی برای این مسابقه دیده نمی‌شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد غیبت آنها به دلیل مصدومیت نبوده است. به نظر می‌رسد کادر فنی این تیم ترجیح داده برای حفظ آمادگی این دو بازیکن، به آنها استراحت بدهد تا در دیدار برگشت برابر نشویل در جام قهرمانان کونکاکاف آماده باشند.

ماسکرانو در غیاب چند مهره کلیدی دست به تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمش زد و به تعدادی از بازیکنانی که کمتر فرصت حضور در ترکیب اصلی داشته‌اند میدان داد.

در این میان لوئیس سوارز که در این فصل بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفته، از ابتدا در ترکیب قرار گرفت. همچنین دنیل پینتر، داوید آیالا و داوید رویز نیز فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کردند.

با وجود این تغییرات، اینترمیامی نتوانست در خط حمله عملکرد مؤثری داشته باشد و در نهایت دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش بدون گل به کار خود پایان دادند تا امتیازات این مسابقه میان آنها تقسیم شود.

