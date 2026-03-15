اسپالتی: یوونتوس با شخصیت برنده به میدان رفت
لوچانو اسپالتی پس از پیروزی یوونتوس مقابل اودینزه از عملکرد شاگردانش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، یوونتوس در ادامه رقابتهای هفته بیستونهم سریآ ایتالیا با برتری ۱–۰ مقابل اودینزه، سه امتیاز مهم خارج از خانه را به دست آورد؛ پیروزیای که برای بیانکونری در مسیر تثبیت جایگاهش در جمع تیمهای مدعی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا اهمیت زیادی داشت. شاگردان لوچانو اسپالتی در این مسابقه با وجود مقاومت میزبان، توانستند جریان بازی را کنترل کنند و در نهایت با حداقل اختلاف به برد برسند.
اسپالتی پس از پایان این بازی به خبرنگاران گفت: «تیمم واقعاً عملکرد خوبی داشت و همان سطح از عزم و اراده را حفظ کرد تا هرچه زودتر بازی را ببندد. ما حتی گل دوم را هم زده بودیم اما مشکلی نیست چون مقابل حریفی بسیار قدرتمند قرار داشتیم.»
در این دیدار، کنان ییلدیز در ابتدا در نقش مهاجم کاذب به میدان رفت اما در ادامه با جابهجایی به سمت چپ عملکرد راحتتری از خود نشان داد و بوگا در مرکز خط حمله قرار گرفت. اسپالتی درباره این تغییر توضیح داد: «من هرگز بوگا را در آنجا بازی نداده بودم، همیشه او را در سمت چپ به میدان میفرستادم اما امروز با نحوه حرکتش در نقش مهاجم من را شگفتزده کرد. قبلاً هم گفته بودم که ییلدیز کاملاً از بازی در نقش مهاجم مرکزی لذت نمیبرد، زیرا هنوز مهارت لازم برای مقابله با مدافعی که دائماً به او چسبیده است را ندارد. فکر میکنم شروع کردن از آن پست برای او مشکل ایجاد میکند.»
سرمربی یوونتوس همچنین درباره رویکرد تاکتیکی تیمش در این مسابقه توضیح داد: «بازیکنان در ارسال توپهای بلند پشت خط دفاع عملکرد خوبی داشتند چون اگر اجازه بدهید اودینزه در نیمه زمین خودش دفاع کند، عبور از آن سد دفاعی بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل، به جای این که اجازه دهیم آنها در نبردهای فیزیکی راحت باشند، ترجیح دادیم با وادار کردنشان به عقب دویدن، آنها را تحت فشار قرار دهیم.»
این مسابقه دومین کلینشیت متوالی یوونتوس هم بود و اسپالتی درباره بهبود عملکرد دفاعی تیمش گفت: «وقتی مالکیت توپ بیشتری داریم، بهتر هم دفاع میکنیم. مالکیت توپ فقط یک کار سطحی نیست، از آن برای خلق موقعیت استفاده میشود و این به معنای ریسکهای بیمورد نیست. شما برتری در جریان بازی را تثبیت میکنید و سپس زمانهایی را انتخاب میکنید که باید آن ریسکها را انجام دهید. امروز در این زمینه عالی بودیم و اجازه ندادیم اودینزه ضدحملات زیادی داشته باشد که مجبور شویم برای مهارشان به عقب برگردیم. این نشاندهنده ذهنیت تیم است چون امشب با ذهنیت یک تیم قدرتمند بازی کردیم.»