دفع توپ تماشایی کالافیوری در امارات؛ واکنشی که همه را شگفتزده کرد
ریکاردو کالافیوری در جریان نیمه نخست دیدار آرسنال و اورتون با یک دفع توپ استثنایی در مقابل دروازه، مانع باز شدن دروازه تیمش شد.
به گزارش ایلنا، آرسنال شنبه شب در هفته سیام لیگ برتر انگلیس موفق شد با نتیجه ۲-۰ اورتون را شکست دهد. در این مسابقه ویکتور گیوکرش و مکس داومن برای شاگردان میکل آرتتا گلزنی کردند.
با این حال یکی از مهمترین لحظات بازی نه در حمله، بلکه در خط دفاعی آرسنال رقم خورد. در دقیقه ۱۸ مسابقه، اورتون فرصت بسیار خوبی برای باز کردن دروازه داشت؛ جایی که دوایت مکنیل در موقعیتی مناسب توپ را به سمت دروازه شلیک کرد و به نظر میرسید گل حتمی باشد.
در همین لحظه ریکاردو کالافیوری که روی زمین افتاده بود، با واکنشی بسیار سریع پاهایش را بالا آورد و با حرکتی غیرمعمول توپ را از مسیر دروازه منحرف کرد؛ حرکتی که شباهت زیادی به ضربه عقربی داشت و مانع از گلزنی اورتون شد.
کالافیوری در ادامه بازی به کار خود ادامه داد اما در نهایت نتوانست تا پایان در زمین بماند و در دقیقه ۷۴ جای خود را به پیرو هینکاپیه داد.
این صحنه خیلی زود در شبکه اجتماعی ایکس دستبهدست شد و واکنشهای زیادی را به همراه داشت؛ بسیاری از کاربران از آن به عنوان یکی از بهیادماندنیترین صحنههای دفاعی فصل یاد کردند.
یکی از هواداران نوشت: «این حرکت کالافیوری کاملاً دیوانهوار بود!» هوادار دیگری گفت:«به این واکنش کالافیوری نگاه کنید، انگار زندگیاش به آن وابسته بود.»
بسیاری از واکنشها نیز در همین راستا بود؛ از جمله: «کالافیوری، چه کار کردی؟! یکی از بهترین حرکات دفاعی کل فصل!» و «یک نجات افسانهای در سطح جهانی.»
مدافع ایتالیایی که تابستان ۲۰۲۴ از بولونیا به آرسنال پیوست، در این فصل عملکرد قابل توجهی در ترکیب تیم آرتتا داشته و این مهار تماشایی هم نمونهای دیگر از تأثیرگذاری او در خط دفاعی توپچیها بود.