بایرلورکوزن 1-1 بایرن مونیخ؛ تقسیم امتیارات با دو اخراجی

به گزارش ایلنا، چه کسی فکرش را می‌کرد نبرد هفته بیست و ششم بوندس‌لیگا بین بایر لورکوزن و بایرن مونیخ، به یکی از جنجالی‌ترین قاب‌های فصل ۲۰۲۶ تبدیل شود؟ امشب در استادیوم بای‌آرنا، فوتبال روی زشت و بی‌رحم خود را به ونسان کمپانی نشان داد تا باوارایی‌ها در شبی که سه بار تور دروازه حریف را لرزاندند، تنها با یک امتیاز به مونیخ بازگردند. تساوی 1-1.

‌ تقابل تاکتیکی لورکوزن و بایرن که از همان ابتدا با بوی خون همراه بود، تنها ۶ دقیقه زمان نیاز داشت تا هیجان‌انگیز شود. اشتباه مرگبار لوئیس دیاز در میانه میدان و توپ‌ربایی تماشایی کالبرت، جرقه‌ای بود تا پاتریک شیک با یک پاس خط‌کشی‌شده، الکس گارسیا را در موقعیت شلیک قرار دهد. ضربه گارسیا پس از برخورد به مدافعان، دور از دستان اولرایش به تور چسبید تا سکوهای بای‌آرنا به مرز انفجار برسند.

‌کابوس بایرنی‌ها از دقیقه ۲۷ شروع شد؛ زمانی که ضربه تصادفی جاناتان تاه وارد دروازه لورکوزن شد، اما داور پس از بازبینی صحنه، به دلیل خطای هند، گل را مردود اعلام کرد. این تازه شروع سریال گل‌های سوخته بایرن بود. در نیمه اول، بدشانسی‌های کمپانی با اخراج مستقیم نیکولاس جکسون تکمیل شد. خطای وحشیانه جکسون روی مچ پای تریه، ابتدا با کارت زرد جریمه شد اما VAR بار دیگر دخالت کرد تا بایرن ۱۰ نفره شود و شیرازه تیم از هم بپاشد.

‌نیش دوباره عنکبوت؛ دیاز از فرش به عرش و دوباره به فرش

‌در نیمه دوم، کمپانی که چیزی برای از دست دادن نداشت، هری کین را به زمین فرستاد. در حالی که لورکوزن فشار سنگینی وارد می‌کرد، در دقیقه ۶۹ جادوی مایکل اولیسه کارساز شد. هفدهمین پاس گل فصل این ستاره فرانسوی، لوئیس دیاز را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد تا ستاره کلمبیایی با یک ضربه بغل پا، حساب کار را ۱-۱ مساوی کند. اما این پایان ماجرا نبود؛ تنها لحظاتی بعد هری کین دروازه را باز کرد ولی باز هم VAR به دلیل خطای هند، داور را به کنار زمین فراخواند تا سومین گل بایرن هم پرپر شود.

‌در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد، لوئیس دیاز که فرشته نجات بایرن شده بود، با یک تمارض ناشیانه در محوطه جریمه، کارت زرد دوم را مقابل چشمان بهت‌زده کمپانی دریافت کرد تا بایرن ۹ نفره شود. ۸ دقیقه وقت تلف‌شده، به یک ماراتن بقا برای مونیخی‌ها تبدیل شد. در دقیقه ۹۷، لورکوزن در شلوغی محوطه جریمه گل دوم را زد اما این بار داور به سود بایرن سوت زد و خطای مهاجم میزبان را گرفت.

‌در نهایت، سوت پایان دینگرت در دقیقه ۱۰۰، پایانی بود بر یکی از پرحاشیه ترین مسابقات فصل که در آن بایرن مونیخ ۹ نفره، در حالی که سه گلش مردود اعلام شده بود، به سختی یک امتیاز از چنگ شاگردان هیولمند بیرون کشید. بایرن با این تساوی و با وجود تمام ناملایمات داوری، همچنان در صدر جدول باقی ماند اما این بازی تا مدت‌ها نقل محافل ورزشی آلمان خواهد بود.

