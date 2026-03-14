به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال امروز در حاشیه جلسه‌ای با حضور دبیرکل و جمعی از مدیران فوتبال و فوتسال با باقر محمدی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال تماس تلفنی برقرار کرد که روز گذشته و قبل از شروع راهپیمایی شکوهمند روز قدس منزلش مورد حمله جنگنده‌های صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت.

در این تماس تلفنی محمدی که همراه با تیم ملی فوتسال ماه گذشته به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا 2026 اندونزی دست یافته بود ضمن تقدیر از رئیس فدراسیون فوتبال از سلامت خود و خانواده‌اش خبر داد و گفت: این حملات کور به منازل مسکونی خللی در اراده ایرانیان برای مقابل با دشمنان وطن ایجاد نمی‌کند.

منزل مسکونی این دروازه‌بان که در جام ملت‌های فوتسال 2024 تایلند به عنوان بهترین دروازه‌بان آسیا انتخاب شده بود در جوادیه تهران مورد هدف قرار گرفت و به صورت کامل تخریب شد. خوشبختانه در زمان رخ دادن این حمله، منزل خالی از سکنه بود.

