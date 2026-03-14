بیعت تیم فجرسپاسی با رهبر انقلاب اسلامی
اعضای تیم فوتبال فجرسپاسی با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فجر سپاسی امروز در حافظیه را آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.
رسانه فجرسپاسی نوشت:
در صبحگاه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، حافظیه نهتنها میعادگاه ورزش، که تجلیگاه وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی گشت.
خانواده بزرگ باشگاه فجر شهید سپاسی فارس، دوشادوش مربیان، داوران و پیشکسوتان، با حضوری مقتدرانه در اجتماع عظیم جامعه ورزش، بار دیگر بر پیمان ناگسستنی خود با آرمانهای امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) تأکید کردند و از اقدامات خصمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم برافراشته آن اعلام انزجار نمودند.
مدیرعامل به همراه کادر اجرایی و بازیکنان ردههای مختلف باشگاه فجر، با حضور در مقابل ورزشگاه حافظیه، نشان دادند که پهلوانی و قهرمانی در مکتب فجر، با ولایتمداری و بصیرت پیوندی ابدی دارد.
«با صلابت، با بصیرت، در پناه ولایت»