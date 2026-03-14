بیعت تیم فجرسپاسی با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فجر سپاسی امروز در حافظیه را آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

رسانه فجرسپاسی نوشت:

در صبحگاه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، حافظیه نه‌تنها میعادگاه ورزش، که تجلی‌گاه وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی گشت.

خانواده بزرگ باشگاه فجر شهید سپاسی فارس، دوشادوش مربیان، داوران و پیشکسوتان، با حضوری مقتدرانه در اجتماع عظیم جامعه ورزش، بار دیگر بر پیمان ناگسستنی خود با آرمان‌های امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) تأکید کردند و از اقدامات خصمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم برافراشته آن اعلام انزجار نمودند.

مدیرعامل به همراه کادر اجرایی و بازیکنان رده‌های مختلف باشگاه فجر، با حضور در مقابل ورزشگاه حافظیه، نشان دادند که پهلوانی و قهرمانی در مکتب فجر، با ولایت‌مداری و بصیرت پیوندی ابدی دارد.

«با صلابت، با بصیرت، در پناه ولایت»

