پیشنهاد نجومی دورتموند برای ستاره محبوب رئال

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه بروسیا دورتموند به منظور متقاعد کردن مدافع پوششی و ارزشمند خود برای ماندن در تیم، دو راهکار وسوسه‌انگیز را در دستور کار مذاکرات قرار داده‌اند. نخستین ترفند، ارائه یک پیشنهاد مالی بسیار چشمگیر و جذاب است و دومین مورد، دادن تضمین به بازیکن برای فراهم کردن شرایط یک جدایی کاملا توافقی و بدون دردسر در سال‌های آتی می‌باشد. در کنار این امتیازات، هدف اصلی زنبورها این است که در صورت انتقال این بازیکن به تیمی دیگر در آینده، رقم هنگفتی را به عنوان حق انتقال به خزانه باشگاه واریز کنند.

برگزاری دو نشست مشترک طی هفته‌های گذشته، احتمال امضای قرارداد جدید توسط نیکو شلوتربک را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. مدت زمان قرارداد کنونی این ستاره آلمانی تا تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و همین بازه زمانی باعث شده تا شایعات فراوانی پیرامون احتمال خروج او در بازار نقل‌وانتقالات تابستان پیش رو به گوش برسد. با این حال، سران تیمی که عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۴ را یدک می‌کشد، تمام توان و تمرکز خود را به کار بسته‌اند تا این ملی‌پوش مستحکم را همچنان به عنوان رهبر و ستون اصلی خط دفاعی خود حفظ کنند.

با سپری شدن زمان، شواهد نشان می‌دهد که دو طرف بیش از هر زمان دیگری به یک توافق نهایی نزدیک شده‌اند. باشگاه برای تحقق این امر، همان‌طور که اشاره شد، یک بسته مالی فوق‌العاده در کنار شرط آزادسازی و خروج توافقی در آینده را روی میز گذاشته است. اگرچه هنوز پاسخ قطعی و نهایی از سوی بازیکن صادر نشده است، اما نشانه‌ها از تغییر مثبت روند مذاکرات حکایت دارند؛ تا جایی که شنیده‌ها حاکی از آن است که آخرین جلسه مشترک با رضایت کامل و لبخند نمایندگان هر دو طرف خاتمه یافته است.

این چرخش در وضعیت شلوتربک، می‌تواند معادلات و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از تیم‌های خواهان او را به طور کامل تغییر دهد؛ به ویژه باشگاه رئال مادرید که مدت‌هاست نمایش‌های بی‌نقص، مطمئن و باثبات این مدافع را در ترکیب دورتموند و همچنین تیم ملی آلمان با دقت زیر ذره‌بین قرار داده است.

باشگاه آلمانی به خوبی بر این امر واقف است که تداوم حیات اقتصادی و حفظ ثبات ورزشی آن‌ها، وابستگی شدیدی به فروش حساب‌شده و هوشمندانه ستارگانشان دارد؛ استراتژی موفقی که در طول سالیان گذشته بارها کارآمدی خود را به اثبات رسانده است. مکانیزم کاری آن‌ها بر پایه جذب استعدادهای جوان و آینده‌دار با مبالغی منطقی و سپس واگذاری آن‌ها با ارقامی نجومی و سودآور استوار است. شکوفایی و فروش ستاره‌هایی نظیر عثمان دمبله، ارلینگ هالند و جود بلینگام، نمونه‌های بارز و روشنی از این سیاست موفق به شمار می‌روند؛ رویکردی که نه تنها تراز مالی باشگاه را در وضعیت عالی نگه می‌دارد، بلکه باعث می‌شود تیم همواره سطح رقابتی خود را در مسابقات حفظ کند.

در حقیقت، انگیزه اصلی دورتموند از تسریع در حرکت برای تمدید قرارداد با شلوتربک، تضمین دریافت یک قیمت فروش بسیار بالا در سال‌های آینده است. مدیران باشگاه به خوبی می‌دانند که هرچه به ماه‌های پایانی قرارداد فعلی نزدیک‌تر شوند، اهرم فشار آن‌ها در مذاکرات ضعیف‌تر و شرایط پیچیده‌تر خواهد شد و دقیقاً به همین دلیل است که طی هفته‌های اخیر با واکنشی سریع و قاطع وارد عمل شدند. اکنون معادلات دستخوش تغییر شده و موجی از امیدواری و خوش‌بینی بار دیگر به دفاتر مدیریتی باشگاه دورتموند بازگشته است؛ چرا که آن‌ها پیشنهادی سنگین را به همراه یک پنجره باز برای انتقال آینده بازیکن، با موفقیت به پیش برده‌اند.

