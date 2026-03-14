سلطه مطلق مالی برزیل در بازار فوتبال آمریکای لاتین

به گزارش ایلنا، این شکاف عمیق اقتصادی، در عمل به منزله تیر خلاصی بر پیکره توازن قوای سنتی در قاره آمریکای جنوبی است و آرژانتین را در موضعی به مراتب ضعیف‌تر و شکننده‌تر از رقیب دیرینه خود قرار داده است. سرزمین قهوه که در مستطیل سبز نیز با فتح جام در 5 دوره پیاپی اخیر کوپا لیبرتادورس، قدرت‌نمایی بی‌رقیبی داشته است، اکنون در عرصه مالی نیز فرسنگ‌ها از سایر همسایگان خود فاصله گرفته است.

بررسی دقیق ترازنامه‌های مالی نشان می‌دهد که ارزش کلی مارکت لیگ برتر برزیل (سری آ) به رقم نجومی و شگفت‌انگیز 1.8 میلیارد یورو بالغ می‌شود. در نقطه مقابل، لیگ حرفه‌ای آرژانتین با تمام ستارگان و تاریخچه‌اش، روی عدد تقریبی 972 میلیون یورو متوقف شده است. این اختلاف فاحش $50\%$ درصدی، به وضوح راوی یک تراژدی برای فوتبال آرژانتین است؛ جایی که نمودار رشد آن‌ها روندی نزولی و فرسایشی به خود گرفته، در حالی که اقتصاد فوتبال برزیل با شتابی تصاعدی در حال فتح قله‌های جدید است.

یکی از شگفت‌انگیزترین متغیرها در فرمول موفقیت برزیلی‌ها، وزن اقتصادی حیرت‌انگیز مسابقات منطقه‌ای و ایالتی در این کشور است. به عنوان یک نمونه بارز، رقابت‌های ایالت سائوپائولو موسوم به «پائولیستا»، با ثبت ارزش بازار $651$ میلیون یورو، به تنهایی بر جایگاه سومین تورنمنت ارزشمند کل قاره آمریکای جنوبی تکیه زده است؛ جایگاهی که بسیاری از لیگ‌های معتبر و ملی کشورهای همسایه در حسرت رسیدن به آن هستند.

در تعقیب پائولیستا، تورنمنت‌های ایالتی ریودوژانیرو (کاریوکا) و میناس گرایس (مینیرو) نیز با ارقامی خیره‌کننده، بخش عمده‌ای از ترافیک بالای جدول ارزشمندترین مسابقات قاره را به انحصار خود درآورده‌اند.

تحلیلگران برجسته اقتصاد ورزشی، دلایل این شکوفایی حیرت‌انگیز در رقابت‌هایی نظیر پائولیستا را در چند محور کلیدی خلاصه می‌کنند:

حضور مستمر و رقابت داغ غول‌های سنتی سری آ در این مسابقات

سازماندهی مدرن، تقویم فشرده و بازاریابی تهاجمی

انعقاد قراردادهای فوق‌العاده سودآور در زمینه حق پخش تلویزیونی

ایجاد یک پلتفرم جذاب و بی‌نقص برای برندها و اسپانسرهای بین‌المللی

این ساختار قدرتمند باعث شده تا کارشناسان، حجم گردش مالی باشگاه‌های بزرگ ایالت سائوپائولو را با تیم‌های متمول لیگ برتر انگلستان مقایسه کنند و قدرت‌های فوتبال در ریو و جنوب برزیل را هم‌تراز با باشگاه‌های شناخته‌شده اروپایی بدانند.

با گسترش زاویه دید به کل قاره آمریکا، لیگ حرفه‌ای ایالات متحده (MLS) با ارزش‌گذاری بالغ بر 1.3 میلیارد یورو، تنها لیگی است که توانسته خود را به عنوان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده لیگ برزیل (البته با فاصله‌ای معنادار) معرفی کند. در سوی دیگر میدان، لیگ فوتبال مکزیک (لیگا ام‌ایکس) حتی پایین‌تر از لیگ بحران‌زده آرژانتین رده‌بندی شده است.

کشورهای صاحب‌سبکی نظیر کلمبیا، اروگوئه و شیلی نیز در این جدول رده‌بندی، با فاصله‌ای نجومی و دست‌نیافتنی نسبت به ابرقدرت برزیلی، در رتبه‌های میانی و پایینی دست و پا می‌زنند.

در یک نگاه جامع، این آمار و ارقام نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ماشین اقتصادی غیرمتمرکز، چندلایه و به‌شدت سودآور در فوتبال برزیل است. اکوسیستمی که در آن حتی رقابت‌های محلی و ایالتی نیز به مثابه بنگاه‌های اقتصادی کلان عمل می‌کنند و همین پراکندگی ثروت، رمز اصلی دیکتاتوری بلامنازع برزیل بر اقتصاد فوتبال قاره آمریکا به شمار می‌رود.

