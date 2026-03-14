طوفان نمایندگان لالیگا در معتبرترین رقابت باشگاهی قاره سبز

به گزارش ایلنا، دور رفت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به کام نمایندگان فوتبال اسپانیا شیرین آمد و آن‌ها با ثبت نتایجی درخشان در برابر رقبای انگلیسی، خط و نشان پررنگی برای سایر مدعیان کشیدند؛ هرچند که امضای نهایی پای برگه صعود، به ماراتن دیدارهای برگشت در هفته آتی موکول شده است.

در جریان این تقابل‌های حساس، کهکشانی‌های مادریدی در یک نمایش بی‌نقص موفق شدند شاگردان پپ گواردیولا در منچسترسیتی را با نتیجه قاطع 3-0 در هم بکوبند. در سوی دیگر، روخی‌بلانکوس یا همان اتلتیکو مادرید با ارائه یک بازی هجومی، پیروزی پرگل 5-2 را مقابل تاتنهام جشن گرفت. بلوگرانا نیز با هدایت هانسی فلیک در ورزشگاه خانگی نیوکسل به میدان رفت و با استفاده از یک ضربه پنالتی در واپسین ثانیه‌های بازی، با تساوی ارزشمند 1-1 و دستانی پر از خاک بریتانیا به خانه بازگشت.

بازتاب این نتایج خیره‌کننده بلافاصله در پردازش‌های ابررایانه اوپتا نمایان شد و شانس قهرمانی اسپانیایی‌ها را با جهشی خیره‌کننده مواجه ساخت. پیش از به صدا درآمده سوت آغاز این مرحله، توپچی‌های لندن با در اختیار داشتن بخت ۲۷.۴%، اصلی‌ترین نامزد فتح جام نقره‌ای به شمار می‌رفتند و باواریایی‌ها با 14.28% و لک‌لک‌های آنفیلد با ۱۲.۸۳% در رده‌های دوم و سوم ایستاده بودند. اما اکنون طوفان ماتادورها جدول پیش‌بینی‌ها را زیر و رو کرده است.

بر اساس جدیدترین تحلیل‌های هوش مصنوعی، بایرن مونیخ با رسیدن به شانس ۲۶.۳۴% بر تخت مدعی اول تکیه زده است و آرسنال با افت شانس خود به عدد ۲2.۰۷%، در جایگاه دوم دیده می‌شود. در این میان، بارسلونا با صعودی دو پله‌ای و رسیدن به شانس ۱۲.۱۰%، جایگاه سوم را از آن خود کرده است. پیش از این مسابقات، کاتالان‌ها در رده پنجم بخت‌های قهرمانی و حتی پایین‌تر از منچسترسیتی قرار داشتند، اما در هم شکستن سیتیزن‌ها توسط رئال مادرید و همچنین لغزش دور از انتظار لیورپول در مصاف با گالاتاسرای، کاتالیزوری برای صعود شاگردان فلیک در این رده‌بندی شد.

دو قطب فوتبال پایتخت اسپانیا، یعنی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، رکورددار بیشترین میزان پیشرفت در این جدول آماری هستند. قوهای سپید که با هدایت آلوارو آربلوا پا به این مسابقات گذاشته‌اند، به دلیل برخورد با قرعه‌ای طاقت‌فرسا، تنها ۲.۷۸% بخت قهرمانی داشتند و در میان شانزده تیم حاضر، نهمین مدعی به شمار می‌رفتند. اما فتح نبرد بزرگ مقابل غول شهر منچستر باعث شد تا آن‌ها با پرشی بلند و رسیدن به عدد %۸.۳۴، درست در سایه پاری‌سن‌ژرمن در رده پنجم قرار بگیرند.

شاگردان دیه‌گو سیمئونه در اتلتیکو مادرید نیز که بیشترین ارتقای جایگاه را به نام خود ثبت کرده‌اند، از رتبه یازدهم با شانس ناچیز ۲%، به رده ششم نقل مکان کرده‌اند و با رسیدن به بخت ۶.۱۴%، بیخ گوش همشهری مادریدی خود ایستاده‌اند. در نقطه مقابل این موفقیت‌ها، نمایندگان جزیره یعنی منچسترسیتی، لیورپول، چلسی و تاتنهام که همگی طعم تلخ شکست را در دور رفت چشیدند، سقوطی آزاد را در رتبه‌بندی مدعیان جام تجربه کرده‌اند.

در کنار نبردهای غول‌های نامدار قاره سبز، نباید از شگفتی‌سازی نماینده فوتبال نروژ غافل شد. تیم بودو/گلیمت با غلبه بر اسپورتینگ لیسبون، تمامی معادلات را بر هم زد و خود را به یک قدمی جمع ده مدعی اصلی جام رساند. این تیم اسکاندیناویایی حالا بوی صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی را به شدت حس می‌کند و دیگر در نگاه کارشناسان، صرفا یک پدیده زودگذر یا یک داستان سیندرلایی به شمار نمی‌رود.

اکنون ضربان قلب فوتبال اروپا تندتر از همیشه می‌تپد و تیم‌های اسپانیایی کمتر از یک هفته فرصت دارند تا با حفظ تمرکز در دیدارهای برگشت، برتری ارزشمند خود را دیکته کرده و سند صعودشان به جمع هشت تیم برتر را رسما امضا کنند.

