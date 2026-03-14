کوبارسی: بارسا آماده حذف نیوکاسل و صعود به مرحله بعد است
پائو کوبارسی، مدافع نوظهور بارسلونا، با اطمینان از آمادگی تیمش برای ادامه مسیر در لیگ قهرمانان اروپا سخن گفت.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین دوره از رقابتهای جام بینالمللی مدیترانه روز پنجشنبه در مجموعه کازموکایسای شهر بارسلونا برگزار شد. این تورنمنت معتبر که قرار است از یکم تا پنجم ماه آوریل در منطقه کاستا براوا پیگیری شود، در این دوره با حضور ۴۶۴ تیم مختلف یک رکورد تاریخی و بیسابقه را در تعداد شرکتکنندگان به ثبت رسانده است.
پائو کوبارسی و کیکا نازارت، دو بازیکن باشگاه بارسلونا، به عنوان سفیران رسمی این رقابتها در مراسم حضور یافتند. در جریان این رویداد، جرارد رومرو که اجرای برنامه را بر عهده داشت، با اشاره به سن کم مدافع جوان آبیاناریها با لحنی طنزآمیز به او گفت:«اگر حوصلهاش را داشته باشید، هنوز هم میتوانید امسال در این جام بازی کنید، اگر با مسابقات زیادی مشغول نباشید.»
پدیده خط دفاعی کاتالانها در ادامه این مراسم، خطاب به بازیکنان جوانی که در این رقابتها پا به توپ خواهند شد، پیامی الهامبخش صادر کرد و گفت:«از خودتان لذت ببرید، این تجربهای است که همیشه با شما خواهد ماند و به جای تمرکز صرف روی برد یا باخت، روی کسب تجربه تمرکز کنید.»
در بخش دیگری از این مراسم، زمانی که از این بازیکن درباره احتمال تقابلهای پیاپی و هفتگی با رئال مادرید، مشابه تقویمی که برای تیم زنان باشگاه رخ داده است، سوال شد، مدافع بارسا در پاسخ ضمن اشاره به فشردگی مسابقات، رویکرد حرفهای و بازی به بازی را در اولویت قرار داد و اظهار داشت:«برنامهها از قبل فشرده است، تصور کنید در یک هفته چند بار مقابل رئال مادرید بازی کنیم. اما فعلاً باید روی بازی بعدی مقابل سویا تمرکز کنیم. بعد روی بازی چهارشنبه تمرکز خواهیم کرد و اگر صعود کنیم که قطعاً صعود خواهیم کرد چون تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت، هر تیمی که بیاید، آماده خواهیم بود تا همه چیزمان را در زمین بگذاریم.»
این ستاره آیندهدار همچنین به ناکامی تیمش در رقابتهای کوپا دل ری و کنار رفتن از گردونه مسابقات واکنش نشان داد. او با نگاهی انتقادی به عملکرد تیم اشاره کرد و افزود:«شرمآور بود که به فینال نرسیدیم. گل مردود در متروپولیتانو را به یاد میآورم اما همچنین این که در آنجا خوب بازی نکردیم. باید بیشتر از خودمان انتظار داشته باشیم.»
در پایان، موضوع داوریها و قوانین تازه وضع شده در مستطیل سبز به میان آمد. کوبارسی دیدگاه خود را پیرامون محدودیتهای جدیدی که برای ارتباط با قاضیان میدان اعمال شده است، اینگونه بیان کرد:«حالا با قانون جدید که تنها کاپیتان تیم میتواند با آنها صحبت کند، صحبت کردن سخت است. اگر از یکی از تصمیمهای آنها عصبانی هستید، بهترین کار این است که زمین را ترک کنید.»