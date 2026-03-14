پهلوان: قاتلان کودکان ایران باید تقاص پس بدهند

به گزارش ایلنا، احسان پهلوان در ارتباط با جنایت صهیونیستی_آمریکایی دبستان دخترانه میناب اظهار داشت: این اقدام جنایتکارانه حکومت غاصب آمریکا و اسرائیل نشان دهنده ذات پلید و کودک کش رژیم منحوس صهیونیستی است و من مطمئنم که قاتلان این کودکان معصوم تقاص این جنایت را پس خواهند داد.

وی در پایان گفت: ضمن محکومیت این جنایت پلید همدردی خود و تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان را با خانواده های محترم و داغدار این شهدای عزیز اعلام می کنم.

