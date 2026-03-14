چراغ سبز رئال برای بررسی پیشنهادات
آینده ستاره رئال مادرید در هالهای از ابهام
گزارشها حاکی از آن است که مدیران رئال مادرید در آستانه نقلوانتقالات تابستانی حاضرند پیشنهادهای احتمالی برای ادواردو کاماوینگا را بررسی کنند.
به گزارش ایلنا، تحرکات تازه در پشت پرده رئال مادرید نشان میدهد سیاست باشگاه درباره برخی ستارههای جوانش در حال تغییر است. طبق ادعای متئو مورتو، خبرنگار و کارشناس نقلوانتقالات فوتبال اسپانیا، نام ادواردو کاماوینگا دیگر در میان بازیکنانی که رئال تحت هیچ شرایطی قصد فروششان را ندارد دیده نمیشود؛ موضوعی که توجه چند باشگاه بزرگ لیگ برتر انگلیس را به خود جلب کرده است.
مورتو در گفتوگو با رادیو مارکا با اشاره به این تغییر رویکرد گفت:«کاماوینگا دیگر مهرهای غیر قابل فروش، مهرهای که کسی حق ندارد به او دست بزند، نیست و همین حالا چندین باشگاه بزرگ از لیگ برتر انگلیس وضعیت او را زیر نظر گرفتهاند تا در اولین فرصت برای جذبش اقدام کنند.»
با وجود این تغییر موضع، مدیران رئال مادرید قصد ندارند بهسادگی از هافبک فرانسوی خود جدا شوند. به گفته مورتو، باشگاه هنوز قیمت رسمی تعیین نکرده، اما پیام مادریدیها به مشتریان احتمالی روشن است: انتقال این بازیکن تنها با پیشنهادی قابل توجه امکانپذیر خواهد بود.
گزارشها نشان میدهد رئال مادرید برای رضایتنامه کاماوینگا رقمی کمتر از ۵۰ میلیون یورو را مدنظر ندارد؛ مبلغی که با توجه به سن پایین و تواناییهای این بازیکن، میتواند رقابت شدیدی میان تیمهای لیگ برتر برای جذب او ایجاد کند.
در بخش دیگری از صحبتهایش، مورتو به وضعیت آنتوان گریزمان نیز پرداخت؛ ستارهای که آیندهاش در اتلتیکو مادرید همچنان با ابهام همراه است. اگرچه گریزمان پیشنهاد اورلاندو سیتی برای انتقال در پنجره فعلی را رد کرده، اما احتمال حضور او در لیگ MLS همچنان منتفی نشده است.
مورتو در اینباره گفت:«بدون شک در تابستان دوباره شاهد فشار باشگاههای آمریکایی برای جذب گریزمان خواهیم بود. اورلاندو سیتی همچنان به دنبال اوست و میخواهد هر چه زودتر توافق را نهایی کند، چرا که آنها میدانند باشگاههای دیگر MLS هم به دنبال صید این ستاره هستند. از ماه آوریل به بعد، خبرهای جدیتری در این باره به گوش خواهد رسید.»