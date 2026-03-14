هیچ توافقی با لیورپول انجام نشده است

به گزارش ایلنا، موج شایعاتی که طی روزهای گذشته از بازگشت ژابی آلونسو به لیگ برتر و نشستن او روی نیمکت لیورپول خبر می‌داد، با یک واکنش رسمی فروکش کرد. مدیر برنامه‌های این مربی اسپانیایی صراحتاً اعلام کرده هیچ توافقی میان آلونسو و باشگاه لیورپول صورت نگرفته و تمام اخبار منتشرشده در این‌باره، صرفاً ساخته و پرداخته رسانه‌هاست.

ماجرا از جایی آغاز شد که برنامه تلویزیونی ال‌چیرینگیتو در اسپانیا مدعی شد ژابی آلونسو برای هدایت لیورپول در پایان فصل با مدیران این باشگاه به توافق نهایی رسیده است. در این گزارش عنوان شده بود که این توافق مشروط به یک سناریوی خاص است؛ ناکامی لیورپول در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا که در آن صورت، آرنه اشلوت از هدایت قرمزها کنار گذاشته می‌شود و آلونسو به عنوان گزینه جایگزین روی نیمکت آنفیلد می‌نشیند.

این روایت جنجالی اما خیلی زود با واکنشی قاطع روبه‌رو شد. ایناکی ایبایز، ایجنت شناخته‌شده ژابی آلونسو، در گفتگو با یک رسانه تمام این ادعاها را رد کرد و تأکید داشت هیچ توافق یا قول‌وقراری با لیورپول وجود ندارد. او در این‌باره گفت:«تمام صحبت‌هایی که درباره توافق با لیورپول شنیده می‌شود، صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و هیچ پایه و اساسی ندارد.»

ایبایز در ادامه، ضمن اشاره به موقعیت ویژه موکلش در بازار مربیان اروپا، توضیح داد که آلونسو با دقت در حال بررسی آینده خود است. او افزود:«ژابی در حال حاضر تمامی پیشنهادهایی را که دریافت کرده با دقت بررسی می‌کند تا در نهایت بهترین تصمیم را برای مقصد بعدی خود در فصل جدید اتخاذ کند.»

ژابی آلونسو که پس از دوران درخشان مربیگری‌اش در بوندس‌لیگا، به یکی از نام‌های جذاب فوتبال اروپا تبدیل شده، حالا در مقطعی حساس از مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد. موفقیت‌های او باعث شده نیمکت‌های بزرگ اروپایی یکی پس از دیگری نامش را در فهرست گزینه‌هایشان قرار دهند، اما شواهد نشان می‌دهد این مربی اسپانیایی قصد ندارد تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ای، تصمیمی عجولانه بگیرد.

در شرایطی که بخشی از هواداران لیورپول رؤیای بازگشت اسطوره سابق خود به آنفیلد را در سر دارند، واقعیت فعلی چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ آلونسو هنوز تصمیم نهایی‌اش را نگرفته و مسیر آینده‌اش همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید منتظر ماند و دید مقصد بعدی این «مهندس اسپانیایی» کدام نیمکت بزرگ فوتبال اروپا خواهد بود.

