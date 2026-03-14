به گزارش ایلنا، در پی حملات شب گذشته و بامداد امروز، موج انفجار ناشی از اصابت موشک‌ها باعث وارد شدن خسارت‌هایی به ساختمان اداری و محل تمرین تیم‌های ملی این فدراسیون در مجموعه تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی شد.

بر اساس این گزارش، بیشترین آسیب به محل تمرین ورزشکاران تیم ملی وارد شده است.

