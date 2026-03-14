خسارت به محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان

خسارت به محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان
در جریان حملات شب گذشته و بامداد امروز، موج انفجار ناشی از اصابت موشک‌ها به ساختمان اداری و محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان در مجموعه ورزشگاه آزادی خسارت وارد کرد.

به گزارش ایلنا، در پی حملات شب گذشته و بامداد امروز، موج انفجار ناشی از اصابت موشک‌ها باعث وارد شدن خسارت‌هایی به ساختمان اداری و محل تمرین تیم‌های ملی این فدراسیون در مجموعه تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی شد.

بر اساس این گزارش، بیشترین آسیب به محل تمرین ورزشکاران تیم ملی وارد شده است.

خسارت به محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان

خسارت به محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان

خسارت به محل تمرین تیم‌های ملی تیراندازی با کمان

اخبار مرتبط
