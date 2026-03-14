آزمون بزرگ بایرن در بایآرنا
ترکیب احتمالی بایرن مونیخ مقابل بایرلورکوزن
بایرن مونیخ امروز در یکی از حساسترین دیدارهای فصل بوندسلیگا، میهمان بایرلورکوزن خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ عصر شنبه در یکی از مهمترین دیدارهای هفته بیستوششم بوندسلیگا به بایآرنا میرود تا مقابل بایرلورکوزن قرار بگیرد؛ مسابقهای که میتواند تأثیر مهمی در معادلات صدر جدول داشته باشد. شاگردان بایرن امیدوارند با کسب سه امتیاز این بازی خارج از خانه، فاصله خود با رقبا را بیشتر کنند و جایگاهشان در صدر جدول را مستحکمتر از قبل نگه دارند.
بایرن بهعنوان تیم اول جدول پا به این مسابقه میگذارد و همچنان یکی از زهردارترین خطوط حمله فوتبال اروپا را در اختیار دارد. در سوی دیگر، بایرلورکوزن نیز انگیزههای بزرگی برای این دیدار دارد؛ تیمی که برای تثبیت جایگاهش در جمع چهار تیم برتر و کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده میجنگد و میخواهد حضورش در سطح اول فوتبال اروپا را ادامه دهد.
شاگردان لورکوزن در هفتههای اخیر عملکرد قابل قبولی داشتهاند و در ۱۳ بازی گذشته خود در تمامی رقابتها تنها یک شکست را تجربه کردهاند؛ باختی که با نتیجه ۱-۰ مقابل یونیون برلین رقم خورد. این تیم در آخرین دیدارش نیز در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نمایش قابل توجهی ارائه داد و در بازی رفت برابر آرسنال به تساوی ۱-۱ رسید.
در مقابل، بایرن مونیخ با آمادگی کامل به این مسابقه میرسد و روندی بسیار قدرتمند را پشت سر میگذارد. مونیخیها هفت پیروزی متوالی کسب کردهاند و آخرین بردشان هم با نتیجه پرگل ۶-۱ برابر آتالانتا در بازی رفت مرحله یکهشتم لیگ قهرمانان اروپا به دست آمد. خط حمله بایرن نیز در اوج آمادگی قرار دارد؛ آنها در پنج مسابقه اخیر خود ۱۹ گل به ثمر رساندهاند و در ۹ بازی پیاپی حداقل دو بار دروازه رقبا را باز کردهاند.
ترکیب احتمالی بایرن مونیخ: اولرایش درون دروازه؛ لایمر، اوپامکانو، تاه و استانیشیچ در خط دفاع؛ کیمیش و پاولوویچ در میانه میدان؛ و اولیسه، گنابری، لوئیس دیاز و هری کین در خط حمله.