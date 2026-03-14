ترکیب احتمالی منچسترسیتی مقابل وستهم

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی شنبه شب در چارچوب هفته سی‌ام لیگ برتر انگلیس باید در ورزشگاه لندن به مصاف وستهم برود؛ دیداری که برای شاگردان پپ گواردیولا اهمیت ویژه‌ای دارد. سیتیزن‌ها برای باقی ماندن در کورس قهرمانی و کاهش فاصله با آرسنال صدرنشین، به کسب هر سه امتیاز این مسابقه خارج از خانه نیاز دارند و از دست دادن امتیاز می‌تواند ضربه بزرگی به امیدهای آن‌ها در ادامه فصل وارد کند.

پپ گواردیولا در آستانه این مسابقه خبر خوبی برای هواداران تیمش داشت و تأیید کرد که ارلینگ هالند از نظر بدنی در شرایط مناسبی قرار دارد. مهاجم نروژی سیتی طی هفته‌های گذشته دیدارهای تیمش مقابل لیدز و نیوکسل را به دلیل مشکل جسمانی از دست داده بود، اما سرمربی اسپانیایی اعلام کرد که او مشکلی برای حضور در بازی حساس برابر وستهم نخواهد داشت.

سیتی در حالی به این مسابقه می‌رسد که در هفته گذشته با تساوی ۲-۲ مقابل ناتینگهام فارست بخشی از فاصله‌اش با آرسنال را از دست داد و حالا با هفت امتیاز اختلاف نسبت به صدر جدول در تعقیب توپچی‌ها قرار دارد. به همین دلیل، پیروزی در لندن برای این تیم اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

از نظر شرایط بازیکنان، ترکیب گواردیولا برای این دیدار تقریباً کامل است. متئو کوواچیچ و یوشکو گواردیول همچنان در فهرست مصدومان بلندمدت قرار دارند و ریکو لوییس نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا وضعیت نامشخصی برای حضور در این مسابقه دارد.

با توجه به برنامه فشرده سیتی و دیدار مهم پیش رو برابر تیم تحت هدایت آلوارو آربلوا در لیگ قهرمانان اروپا، ممکن است گواردیولا دست به چند تغییر در ترکیب اصلی بزند. در این میان احتمال حضور عمر مرموش در خط حمله مطرح شده است؛ به‌ویژه اگر هالند استراحت کند یا ساوینیو از ترکیب کنار گذاشته شود. در چنین شرایطی آنتوان سمنیو می‌تواند در پست تخصصی خود در سمت راست خط حمله بازی کند و جرمی دوکو نیز از جناح چپ به میدان برود؛ جایی که در دیدار اخیر مقابل رئال مادرید نیز لحظاتی خطرناک خلق کرده بود.

ترکیب احتمالی منچسترسیتی:

دوناروما، نونیز، دیاز، گِهی، آیت نوری، رودری، سمنیو، برناردو سیلوا، ریندرز، دوکو و هالند.

انتهای پیام/