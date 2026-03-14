هری کین بازیکن ماه بوندسلیگا شد

به گزارش ایلنا، وب‌سایت رسمی رقابت‌های بوندسلیگا با انتشار بیانیه‌ای، برنده جایزه معتبر بهترین بازیکن ماه (POTM) برای فوریه ۲۰۲۶ را معرفی کرد. طبق پیش‌بینی‌ها، این عنوان به هری کین، ستاره بی‌چون و چرای خط حمله بایرن مونیخ رسید تا یک افتخار دیگر به تالار افتخارات این مهاجم باتجربه اضافه شود.

آنچه انتخاب هری کین را به یک تصمیم بدیهی برای کارشناسان تبدیل کرد، آمار فرازمینی او در چهار هفته گذشته بود. کاپیتان تیم ملی انگلیس در جریان مسابقات ماه فوریه، آماری خیره‌کننده از خود به جای گذاشت و موفق شد در ۴ بازی، ۸ بار دروازه رقبا را باز کند.

نکته حائز اهمیت در درخشش کین، تداوم عجیب او در گلزنی بود؛ او در تمامی چهار دیداری که در این ماه به میدان رفت، موفق به ثبت «بریس» (زدن دو گل در یک مسابقه) شد تا نشان دهد در ۳۲ سالگی همچنان در اوج آمادگی بدنی و ذهنی قرار دارد.

کسب این جایزه برای کین در حالی رقم خورد که او رقبای آماده‌ای را در لیست نامزدها کنار زد. در فهرست نهایی بوندسلیگا، نام‌هایی چون لوئیس دیاز (هم‌تیمی او در بایرن مونیخ)، اوزان کاباک مدافع هوفنهایم، یان دیومانده از لایپزیش و همچنین زوج دفاعی تاثیرگذار بایرلورکوزن یعنی ادموند تاپسوبا و الخاندرو گریمالدو به چشم می‌خورد. با این حال، نمایش‌های ویرانگر کین در خط حمله بایرن، جای هیچ تردیدی برای انتخاب او باقی نگذاشت.

نگاهی به روند اعطای جوایز در فصل جاری، نشان‌دهنده قدرت‌نمایی بی‌سابقه شاگردان کمپانی در سطح اول فوتبال آلمان است. از مجموع شش جایزه «بهترین بازیکن ماه» که تا اینجای فصل اهدا شده، پنج مورد آن به طور مشترک به هری کین و مایکل اولیسه تعلق گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که بایرن نه تنها در جدول رده‌بندی، بلکه در تصاحب عناوین انفرادی نیز مجالی به رقبای خود نداده و زوج کین-اولیسه به کابوس اصلی مدافعان بوندسلیگا تبدیل شده‌اند.

