پپ دوباره بهترین مربی ماه انگلیس شد

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از مدت‌ها دوری از کسب جوایز ماهانه لیگ برتر انگلیس، سرانجام توانست دوباره عنوان بهترین مربی ماه را به نام خود ثبت کند. سرمربی منچسترسیتی با انتخاب به عنوان بهترین مربی ماه فوریه، به دوره‌ای طولانی از ناکامی در کسب این جایزه پایان داد؛ دوره‌ای که از دسامبر ۲۰۲۱ آغاز شده بود و برای مربی‌ای با کارنامه موفق در فوتبال انگلیس، غیرمنتظره به نظر می‌رسید.

این جایزه در حالی به گواردیولا رسید که منچسترسیتی در مقطع حساس زمستانی عملکردی درخشان از خود نشان داد. شاگردان او در رقابت‌های لیگ برتر نتایج قابل توجهی کسب کردند و با ادامه روند موفقشان توانستند فاصله امتیازی خود با آرسنال در صدر جدول را کاهش دهند و بار دیگر در کورس قهرمانی قرار بگیرند.

با ثبت این موفقیت، گواردیولا برای دوازدهمین بار در دوران مربیگری‌اش در لیگ برتر انگلیس عنوان بهترین مربی ماه را به دست آورد. این آمار جایگاه او را در رتبه سوم پرافتخارترین مربیان تاریخ این جایزه تثبیت می‌کند؛ جایگاهی که تنها سر الکس فرگوسن و آرسن ونگر بالاتر از او قرار دارند. سرمربی اسپانیایی همچنین با این عنوان از دیوید مویس، سرمربی اورتون، عبور کرد و جایگاهش را در میان موفق‌ترین مربیان تاریخ لیگ برتر بیش از پیش مستحکم کرد.

