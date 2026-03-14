رقابت پاریس و بارسلونا بر سر ستاره آرژانتینی

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن در آستانه بازار نقل‌وانتقالات تابستانی، وضعیت خولیان آلوارز را با دقت زیر نظر گرفته و احتمال دارد برای جذب این مهاجم آرژانتینی وارد عمل شود. در صورت جدی شدن این پرونده، قهرمان لیگ فرانسه باید با رقبای سرشناسی مانند بارسلونا، آرسنال و چلسی رقابت کند؛ باشگاه‌هایی که آن‌ها هم مدتی است عملکرد این بازیکن را دنبال می‌کنند. انتشار این خبر همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره آینده آلوارز صورت گرفته است؛ به‌ ویژه پس از اظهاراتی که او در متروپولیتانو مطرح کرد و باعث شد شایعات درباره احتمال جدایی‌اش از اتلتیکو مادرید قوت بگیرد.

خبرنگار فرانسوی به نام رومن کولت گودن مدعی شده که رقابت برای جذب آلوارز با ورود جدی پاری سن ژرمن وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از نمایش درخشان او در لیگ قهرمانان اروپا مقابل تاتنهام، گفته می‌شود لوییس انریکه علاقه زیادی به این مهاجم دارد و به‌ خصوص توانایی بازی در چند پست و میزان تلاش او را تحسین می‌کند. پاری سن ژرمن قهرمان جام جهانی را گزینه‌ای می‌داند که می‌تواند خط حمله تیمش را متحول کند، انتقالی که در صورت تحقق، رقابتی جدی با بارسلونا که او را جانشین احتمالی روبرت لواندوفسکی می‌بیند و همچنین دو غول لیگ برتر یعنی آرسنال و چلسی ایجاد خواهد کرد.

گمانه‌زنی‌ها زمانی شدت گرفت که آلوارز در پیروزی تاریخی ۲-۵ در دیدار رفت مقابل تاتنهام نمایشی درخشان ارائه داد. او با استفاده از اشتباهات تیم ایگور تودور دو گل به ثمر رساند. با وجود این حواشی، آلوارز پس از بازی تلاش کرد آرامشش را حفظ کند و گفت: «چیزی برای گفتن ندارم. این‌ها موضوعاتی است که درباره‌شان صحبت می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی هم حرف زیاد است و هرکسی نظر خودش را می‌نویسد و همه چیز بزرگ می‌شود. من هیچ‌ وقت چیزی نگفتم. اینجا حالم خوب است، خیلی خوشحالم و در همه رقابت‌ها بازی می‌کنم. من هیچ حرفی نزدم. فقط صحبت‌هایی است که مطرح می‌شود و بزرگ جلوه داده می‌شود. در اتلتیکو خوشحال هستم و برای تیم می‌جنگم.»

