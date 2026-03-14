ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل الچه

به گزارش ایلنا، برای شاگردان آربلوا، شیرینی فتح نبرد بزرگ چهارشنبه‌شب مقابل منچسترسیتی خیلی زود جای خود را به استرس کورس قهرمانی لالیگا داده است. رئال مادرید امشب در شرایطی پا به میدان می‌گذارد که فاصله چهار امتیازی با بارسلونا، کوچک‌ترین حاشیه‌ امنی برای لغزش باقی نگذاشته است و کسب سه امتیاز این بازی خانگی، از نان شب برای آن‌ها واجب‌تر است.

بزرگترین چالش رئال نه خستگی، بلکه یک بحران مصدومیت تمام‌عیار است که به نظر نمی‌رسد قصد فروکش کردن داشته باشد. با مصدومیت فرلان مندی در بازی با سیتی و غیبت آلوارو کارراس، حالا «فران گارسیا» تنها بازمانده برای پوشش سمت چپ خط دفاعی است.

از سوی دیگر، اورلین شوامنی به دلیل ضربه شدیدی که در لیگ قهرمانان دریافت کرد، احتمالا روی نیمکت می‌نشیند تا «مانوئل آنخل» (پدیده پرورش‌یافته زیر نظر آربلوا) شانس خود را در میانه میدان امتحان کند.

لیست غایبان رئال مادرید به شکلی ترسناک طولانی است: کیلیان امباپه (که وضعیت رسیدنش به بازی برگشت با سیتی در هاله‌ای از ابهام است)، ادر میلیتائو، داوید آلابا، جود بلینگام، دنی سبایوس، رودریگو و البته فرانکو ماستانتونوی محروم. این لشکر ۹ نفره غایبان، آنچلوتی را مجبور کرده تا با هرآنچه در چنته دارد، ترکیبی رقابتی روانه میدان کند.

در سمت مقابل، تیم ادر سارابیا در تاریک‌ترین روزهای خود به برنابئو می‌رسد. آمار آن‌ها در سال ۲۰۲۶ فاجعه‌بار است: صفر پیروزی تا اواسط مارس و تنها کسب ۴ امتیاز از ۳۰ امتیاز ممکن! الچه که هفته گذشته نیز مقابل ویارئال (۲-۱) تن به شکست داد، صاحب بدترین رکورد بازی‌های خارج از خانه در لالیگاست و اگر نتایج ضعیف مایورکا نبود، تا الان به قعر جدول سقوط کرده بود.

با این وجود، الچه بدون انگیزه نیست. آن‌ها روی پاهای خسته ستاره‌های رئال پس از نبرد لیگ قهرمانان حساب باز کرده‌اند و انگیزه مضاعفی برای گرفتن انتقام بازی رفت دارند (دیداری که با یک تصمیم داوری جنجالی در دقایق پایانی به سود رئال تمام شد). سارابیا در این دیدار جان چتاویا و هکتور فورت را در اختیار ندارد، اما بازگشت یاگو دی سانتیاگو پس از اتمام محرومیت، خبر خوبی برای آن‌هاست.

ترکیب احتمالی رئال مادرید:

کورتوا، فران گارسیا، هویسن، رائول آسنسیو، ترنت الکساندر آرنولد، ادواردو کاماوینگا، مانوئل آنخل، فدریکو والورده، آردا گولر، وینیسیوس جونیور و براهیم دیاز.

