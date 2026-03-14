لبخند رضایت بر لبان هانسی فلیک

به گزارش ایلنا، پس از توقف دور از انتظار با تساوی یک بر یک در برابر نیوکسل و استراحتی که سرمربی آلمانی در روز چهارشنبه برای ریکاوری روانی و جسمی به شاگردانش داد، اکنون کادر فنی آبی اناری ها خبر بسیار مسرت بخشی دریافت کرده است. هانسی فلیک سرانجام توانست از زیر بار نگرانی ها خارج شود، چرا که لامین یامال و اریک گارسیا به سلامت از سد کسالت و آسیب دیدگی عبور کرده و در تمرینات تیمی امروز پا به پای سایرین مشارکت داشتند.

حضور روان و بدون مشکل این دو بازیکن در زمین چمن ثابت می کند که آن ها برای صف آرایی در نبرد سرنوشت ساز برابر سویا به فرم ایده آل رسیده اند. این پیکار حساس قرار است در تاریخ پانزده مارس به انجام برسد؛ دقیقا همان روزی که تقویم کاتالان ها با برگزاری انتخابات ریاست باشگاه گره خورده و همین تقارن، اهمیت کسب پیروزی را برای این تیم به بالاترین حد ممکن می رساند.

پیش از این، غیبت دو مهره نامبرده در نشست تمرینی قبلی، موجی از دلهره را در میان دوستداران بارسلونا به راه انداخته بود. دلیل این عدم حضور برای مدافع تیم، فشار بیش از اندازه روی عضلات گزارش شد، در حالی که وینگر جوان آبی اناری ها با ضعف و کسالت عمومی دست و پنجه نرم می کرد. شرایط یامال به قدری مبهم بود که وی حتی نتوانست در مهمانی ترتیب داده شده توسط رونالد آرائوخو که با حضور تمام اعضای تیم برپا شد شرکت کند و این مسئله زنگ خطر جدی را برای مربیان به صدا درآورد. با این وجود، پدیده خط هجومی کاتالان ها که در ایام ماه مبارک رمضان فریضه روزه داری را نیز به جا می آورد، کماکان یکی از ارکان غیرقابل جایگزین در تفکرات تاکتیکی سرمربی به شمار می رود و در دسترس بودن دوباره او، ایده آل ترین اتفاق برای نیمکت تیم است.

از سوی دیگر، اریک گارسیا که به دلیل همان مشکل عضلانی جدال مقابل نماینده انگلیس را از دست داده بود، اکنون وضعیت کاملا متفاوتی دارد. وی روز گذشته را به صورت اختصاصی تحت نظر تیم فیزیوتراپی باشگاه سپری کرد و امروز با موفقیت در تست های پایانی پزشکی، جواز حضور در کارهای گروهی را به دست آورد. با در نظر گرفتن رویکرد چرخشی هانسی فلیک برای مدیریت انرژی بازیکنان و لزوم تجدید قوای برخی از نفرات، انتظار می رود این مدافع در تقابل پیش رو یکی از گزینه های اصلی برای قرار گرفتن در مرکز خط دفاعی باشد.

