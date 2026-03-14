به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عراق برای حضور در دیدار پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 برنامه سفر تازه‌ای طراحی کرده تا نگرانی‌ها درباره امکان حضور این تیم در مسابقه سرنوشت‌ساز پایان ماه جاری در مکزیک کاهش پیدا کند.

قرار است «شیرهای بین‌النهرین» روز 31 مارس در شهر مونتری مکزیک به میدان بروند و مقابل برنده دیدار بولیوی و سورینام قرار بگیرند؛ مسابقه‌ای که برنده آن مستقیماً جواز حضور در مرحله نهایی جام جهانی را به دست خواهد آورد. با این حال، روند آماده‌سازی عراق برای این دیدار مهم در هفته‌های اخیر تحت تأثیر تنش‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه قرار گرفته و مشکلات جدی در برنامه‌ریزی سفر تیم ایجاد کرده است.

وب‌سایت «اتلتیک» در گزارشی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال عراق برای حل این مشکل با فدراسیون بین‌المللی فوتبال وارد رایزنی شده و در نهایت برنامه سفر جایگزینی تنظیم شده است. بر اساس این طرح، بازیکنان تیم ملی قرار است جمعه آینده در امان گرد هم بیایند و سپس حدود 11 روز پیش از زمان برگزاری مسابقه از پایتخت اردن راهی مکزیک شوند.

دلیل اصلی این تصمیم بسته بودن حریم هوایی عراق به روی پروازهای تجاری است؛ مسئله‌ای که باعث شد گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، پیش‌تر نسبت به امکان حضور تیمش در مرحله پلی‌آف که با حضور شش تیم برگزار می‌شود ابراز تردید کند.

آرنولد همچنین توضیح داد که بازیکنانی که در داخل عراق حضور دارند ممکن است مجبور شوند برای خروج از کشور ابتدا سفری زمینی و طولانی، در حدود 25 ساعت، تا استانبول انجام دهند و سپس از آنجا با پروازی طولانی به سمت مکزیک حرکت کنند.

برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به 60 درصد از بازیکنان تیم ملی عراق ناچار خواهند بود چنین مسیر دشواری را طی کنند؛ موضوعی که باعث شده کادر فنی این تیم از فیفا درخواست کند احتمال تعویق زمان بازی عراق در پلی‌آف نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

تیم ملی عراق آخرین بار در سال 1986 توانست به مرحله نهایی جام جهانی صعود کند و از آن زمان تاکنون، نزدیک به چهار دهه است که حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان برای این تیم تکرار نشده است.

