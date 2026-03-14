چیپ نافرجام در فینال؛ زخمی که هنوز مراکش را رها نکرده است

به گزارش ایلنا، بیش از یک ماه و نیم از فینال جام ملت‌های آفریقا می‌گذرد؛ دیداری که در نهایت با پیروزی سنگال (یک بر صفر پس از وقت‌های اضافه) به پایان رسید، اما تبعات آن هنوز از فضای تیم ملی مراکش خارج نشده است. شیرهای اطلس همچنان زیر سایه شوک آن شکست قرار دارند و حالا محمد وهبی، سرمربی جدید تیم ملی، باید پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی آینده شرایط تیم را سر و سامان دهد؛ مأموریتی که در فضایی پرتنش و به‌ویژه با حاشیه‌هایی پیرامون ستاره تیم، ابراهیم دیاز، همراه شده است.

چالش اصلی پیش روی وهبی تنها مسائل فنی یا تاکتیکی نیست. آنچه بیش از هر چیز تیم ملی مراکش را درگیر کرده، پیامدهای روحی و روانی فینال است. در ذهن بسیاری از هواداران، نام ابراهیم دیاز با پنالتی ناموفق «پاننکا» در دقایق تلف‌شده آن مسابقه گره خورده است؛ ضربه‌ای که او تلاش کرد به آن شکل بزند و پس از ناکامی، موجی از بحث و جنجال را در داخل و خارج از رختکن تیم ایجاد کرد.

رومان سایس، کاپیتان سابق تیم ملی مراکش و مدافع باتجربه، در مصاحبه‌ای درباره آن صحنه گفت: «او می‌توانست یک قهرمان باشد، اما می‌خواست یک قهرمان فوق‌العاده باشد. از آن لحظه تا امروز احساس خلأ می‌کنم، انگار یک کابوس بوده است.» پس از پایان آن مسابقه، فضای رختکن مراکش به‌شدت متشنج شد و فاصله‌ای محسوس میان برخی بازیکنان و دیاز به وجود آمد؛ به‌خصوص بعد از اینکه او ترتیب تعیین‌شده برای زدن ضربات پنالتی را رعایت نکرد. بر اساس برنامه تیم، ابتدا قرار بود نیل العیناوی و سپس یوسف النصیری پشت ضربه پنالتی قرار بگیرند، اما دیاز این ترتیب را نادیده گرفت. هرچند النصیری تلاش کرد او را آرام کند، این تصمیم با انتقاد تند برخی هم‌تیمی‌ها مواجه شد و به مانعی برای حفظ انسجام تیم تبدیل شد.

در چنین شرایطی، سرمربی جدید تیم ملی مراکش با آزمونی دوگانه روبه‌رو است؛ از یک سو باید روحیه تیمی را که ضربه روحی سنگینی خورده بازسازی کند و از سوی دیگر با اضافه کردن چهره‌های تازه، پویایی ترکیب را حفظ کند. دیدارهای دوستانه مقابل اکوادور در 27 مارس و پاراگوئه در 31 مارس نخستین فرصت برای وهبی خواهد بود تا وضعیت تیم را از نزدیک ارزیابی کرده و برنامه‌های خود را عملی کند.

در همین حال، عملکرد دیاز همچنان زیر ذره‌بین قرار دارد؛ به‌ویژه پس از بروز اختلافی تازه میان او و الیاس اخوماش در جریان دیدار رئال مادرید و رایو وایکانو (2 بر 1)، موضوعی که بار دیگر توجه‌ها را به حاشیه‌های پیرامون این بازیکن جلب کرده است.

رومان سایس در ادامه صحبت‌های خود بر ضرورت پاک‌سازی فضای تیم تأکید کرد و گفت: «اگر میان برخی افراد کدورتی وجود دارد، توصیه من به رهبران تیم این است که مسائل قدیمی را باز کنند و حل کنند، زیرا آینده تیم به ابراهیم دیاز نیز نیاز دارد.»

این در حالی است که دیاز پیش از صحنه جنجالی فینال، یکی از آماده‌ترین بازیکنان تورنمنت بود. او با به ثمر رساندن 5 گل در صدر جدول گلزنان رقابت‌ها قرار داشت و به‌عنوان رهبر خط حمله مراکش نقش مهمی در رسیدن تیمش به فینال ایفا کرد. دیاز همچنین نخستین بازیکن تاریخ جام ملت‌های آفریقا شد که در پنج بازی ابتدایی خود در این رقابت‌ها گلزنی کرده است.

با توجه به شرایط موجود، دوره پیش رو برای محمد وهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. او باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرونده دیاز و حواشی پیرامون آن را مدیریت کند تا فضای منفی ایجادشده به جام جهانی منتقل نشود؛ چرا که نحوه عبور از این بحران می‌تواند مرز میان یک تیم متحد و مدعی در جام جهانی، و تیمی گرفتار اختلافات داخلی را مشخص کند.

