جعفری: از داخل برای ماندن بچهها پاس گل دادند/ زلفی خیلی زود منصرف شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان به حواشی این تیم در استرالیا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در ابتدای صحبتهایش پیرامون عملکرد تیم ملی در جام ملتها گفت: در ابتدا بابت عملکرد فنی تیم و نتایجی که بهدست آمد، بازهم عذرخواهی میکنم و مسئولیت نتایج تیم را برعهده میگیرم. البته معتقدم برابر ابرقدرتهای فوتبال آسیا و البته جهان، توانستیم تجربیات ارزنده و خوبی بهدست آوریم؛ بهویژه آنکه پیش از جام ملتها، فرصت کافی برای آمادهسازی نداشتیم و اگر روند آمادهسازی تیم و قدرت رقبا را روی یک کفه ترازو و تجربه کم ایران در این رقابتها و نتایج بهدست آمده را روی کفه دیگر ترازو بگذاریم، میتوانیم نگاهی منصفانهتر به کارنامه تیم ایران و نمایشهای این تیم در تورنمنت اخیر داشته باشیم.
جعفری با اشاره به شرایط خاص کشور و حضور تیم ملی در جام ملتها توضیح داد: جنگ تحمیلی پس از اعزام ما آغاز شد و متأثر از فضای خاص کشور و البته تحرکات سیاسی ماههای گذشته، از همان روز اول، تیم ما تحتتاثیر یک شرایط ویژه کار خود در استرالیا را آغاز کرد. تلاشهای مستمری انجام شد تا بازیکنان و اعضای کادرفنی مرتبا با خانوادههایشان در ارتباط باشند تا دلنگرانیها به حداقل برسد اما در این میان، برخی افراد به دنبال آن بودند تا آرامش تیم ملی را سلب کنند و فضای اطراف این تیم را امنیتی کنند.
سرمربی تیم ملی با انتقاد از اظهارنظر یک مجری تلویزیونی که فضا را بیش از پیش علیه این تیم تغییر داد، گفت: بچههای ما در آن فضای سنگینی که ایجاد شده بود، در بازی اول تحتتاثیر قرار گرفتند اما واقعا اشتباه بزرگتر را کسانی مرتکب شدند که در دل داخل، آن فضای سنگین را درک نکردند و علیه دختران این سرزمین در شیپور جنگ دمیدند. من خواستهام از فدراسیون فوتبال این است که موضوع را پیگیری کنند، چرا که از جنبه روانی روی بازیکنان تیم ما اثرگذار بود که ضربهاش را هم خوردیم و مطمئنم که اگر آن فضاسازی بهوجود نمیآمد، حتی یک نفر هم از این تیم در استرالیا نمیماند.
وی با تایید خبر منصرفشدن زلفی از ماندن در استرالیا گفت: پلیسهای استرالیا در چند مرحله بازیکنان را خواستند و یکبهیک با آنها نشستند و صحبت کردند تا تحتتاثیر فضای سیاسی بهوجود آمده، آنها را ترغیب به ماندن کنند که در این بین، خوشبختانه پاسخ اکثریت اعضای تیم منفی بود. حتی محدثه زلفی هم که پاسخ مثبت داد، خیلی زود منصرف شد و انشالله همراه تیم به ایران میآید. شایعات درباره گلنوش خسروی و افسانه چترنور هم اصلاً صحت ندارند و آنها اکنون در کنار ما در مالزی هستند و بهزودی عازم ایران خواهیم شد.
سرمربی تیم ملی آخرین روند بازگشت این تیم به ایران را هم توضیح داد و درباره شرایط بهوجود آمده در استرالیا تصریح کرد: تلاشها در حال انجام است که در 2 مرحله خودمان را به صورت هوایی و سپس زمینی از مالزی به ایران و تهران برسانیم که انشالله برنامه سفر بهزودی نهایی خواهد شد. بخواهم فوتبالی توضیح بدهم، آنچه در استرالیا اتفاق افتاد روی سهلانگاری بچههای خودمان بود اما پاس گل را از داخل ارسال کردند و رسانههای معاند هم با فرصتطلبی، یک بلوای سیاسی به راه انداختند و با سو استفاده از شرایط بهوجود آمده، سعی در ترغیب اعضای تیم برای عدم بازگشت به کشور داشتند.
جعفری در بخش پایانی صحبتهایش گفت: امیدوارم خیلی زود سایه صلح دوباره بر سر کشور بیفتد و مردم سرزمینم در عافیت و سلامتی کامل باشند. فکر میکنم وطن و خانواده، گرانترین داراییها هر شخص هستند و نظر شخصیام این است که بودن در کنار خانواده در ایران، بسیار ارزشمند است. به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانی.