از بازیکنان تا کادر فنی
گسترش حضور فوتبال مراکش در اسپانیا
فوتبال مراکش طی سالهای اخیر نقش پررنگتری در ساختارهای مختلف فوتبال اسپانیا یافته و با افزایش حضور بازیکنان، مربیان و برنامهریزیهای گسترده، به دنبال تقویت مسیر خود تا سطح فینال جام جهانی است.
به گزارش ایلنا، تلفن ربیع تکاسه تقریباً همیشه در حال زنگ خوردن است؛ امروز، دیروز و تقریباً در تمام یک دهه گذشته. او از سال ۲۰۱۴ به مادرید نقل مکان کرده و پایتخت اسپانیا را به مرکز فعالیتهای خود تبدیل کرده است. تکاسه از همین شهر با بازیکنان تماس میگیرد، به دیدارشان میرود و تلاش میکند آنها را متقاعد کند از تنگه جبلالطارق عبور کنند و به تعبیر او «به خانه»، یعنی تیم ملی مراکش، بازگردند.
تکاسه رئیس بخش استعدادیابی فدراسیون فوتبال مراکش است و از عوامل اصلی بازگشت بازیکنانی مانند اشرف حکیمی، براهیم دیاس و عبده به تیم ملی این کشور محسوب میشود؛ بازیکنانی که نقش مهمی در تغییر چهره فوتبالی مراکش داشتهاند. این پروژه در مجتمع ورزشی محمد ششم، مرکز اصلی عملیات فوتبال این کشور، دنبال میشود و هدف آن افزایش جذب استعدادهایی است که در اسپانیا رشد کردهاند. در همین چارچوب، نامهایی مانند آندرس اینیستا بررسی شده، درباره ژابی آلونسو فکر شده، همچنان برای همکاری با ژاوی هرناندز تلاش میشود و همچنین وضعیت تیاگو پیتارچ نیز زیر نظر قرار گرفته است.
با این حال، تکاسه در این مسیر تنها نیست. فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، و همچنین محمد ششم، پادشاه این کشور، نقش مهمی در پیشبرد این پروژه دارند. پادشاه مراکش در بسیاری از تحرکات ورزشی کشور نقش کلیدی ایفا میکند؛ از جمله در تلاش برای انتقال فینال جام جهانی ۲۰۳۰ از اسپانیا به کازابلانکا. در این شهر در حال ساخت ورزشگاهی با ظرفیت ۱۱۵ هزار نفر هستند که در صورت تکمیل، بزرگترین ورزشگاه جهان خواهد بود.
در پرونده میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰، مراکش در ظاهر شریک ضعیفتری نسبت به اسپانیا به نظر میرسد، اما این کشور سالهاست در داخل فیفا برای افزایش نفوذ خود تلاش میکند. روابط نزدیک محمد ششم با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و همچنین ولیعهد عربستان سعودی، در کنار روابط اسپانیا با سعودیها، بخشی از رقابتهای دیپلماتیک پیرامون این پرونده را شکل داده است.
پرونده تیاگو پیتارچ
آخرین تلاش مراکش برای جذب یک استعداد جوان به تیاگو پیتارچ مربوط میشود؛ بازیکنی از آکادمی رئال مادرید که در فوئنلابرادا متولد شده است. او در جام جهانی زیر ۲۰ سال اخیر برای اسپانیا به میدان رفت و به نظر میرسد قصد دارد مسیر پیشرفت خود را در فوتبال اسپانیا ادامه دهد. با این حال، ریشههای مراکشی او—پدربزرگش اهل الحسیمه است—باعث شده فدراسیون مراکش و شبکه استعدادیابان آن کشور توجه ویژهای به او داشته باشند.
نمایندگان مراکش پیتارچ و بسیاری از بازیکنان دیگر را از نزدیک زیر نظر دارند و در اردوهای تیمهای پایه اسپانیا در شهر فوتبال لاسروزاس حضور پیدا میکنند. در فدراسیون فوتبال اسپانیا برنامه این است که پیتارچ به شکل تدریجی در ردههای پایه پیشرفت کند و پس از حضور در جام جهانی زیر ۲۰ سال، دعوت به تیم زیر ۲۱ سال در ماه مارس گام بعدی منطقی برای او باشد.
در مقابل، روند تصمیمگیری در مراکش بسیار سریعتر و وسوسهکنندهتر پیش میرود. بعید به نظر میرسد لوئیس دلا فوئنته او را برای جام جهانی تابستان امسال دعوت کند، اما در مراکش این احتمال رد نمیشود؛ بهویژه اگر این بازیکن در ماههای آینده حضور مستمری در ترکیب رئال مادرید داشته باشد. منابع نزدیک به فدراسیون مراکش به روزنامه الموندو گفتهاند: «او کاملاً در پروژه ما جا میگیرد» و تأکید کردهاند که «عامل احساسی همیشه کمک میکند.»
چند روز پیش نیز عبدالقادر ابقار، مدافع بینالمللی ختافه، در گفتوگویی با الموندو گفته بود: «مهم نیست در اسپانیا به دنیا آمده باشی، مراکش در خون توست.» همین عامل احساسی پیشتر در جذب بازیکنانی مانند حکیمی و براهیم دیاس مؤثر بوده و بسیاری از فوتبالیستهایی که در اسپانیا متولد شده بودند و در ردههای پایه این کشور بازی میکردند، در نهایت تصمیم گرفتند برای تیم ملی مراکش به میدان بروند.
پیشنهاد به اینیستا و گزینههای نیمکت
مراکش تنها به دنبال جذب بازیکنان نیست و برای همکاری با چهرههای سرشناس فوتبال اسپانیا نیز تلاش کرده است. یکی از این موارد مربوط به آندرس اینیستا است. زننده گل قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ در سال ۲۰۲۴ بازنشسته شد و پس از آن در کنار طی کردن دوره مربیگری، در پروژههای مختلف ورزشی و تجاری فعالیت داشته است.
در همین مقطع، فدراسیون مراکش پیشنهاد مدیر ورزشی شدن را به او ارائه داد. اینیستا حتی برای حضور در فینال جام ملتهای آفریقا دعوت شد و در چهار جلسه حضوری نیز درباره شرایط این همکاری گفتوگو شد. با این حال، او در نهایت این پیشنهاد را رد کرد، زیرا ترجیح میدهد مسیر مربیگری را دنبال کند؛ موضوعی که برخلاف برخی گزارشها که از پذیرش پیشنهاد خبر داده بودند، در نهایت به همکاری منجر نشد.
در سطح نیمکت نیز گزینههای مختلفی بررسی شدهاند. مراکش به ژابی آلونسو و خورخه سامپائولی علاقه نشان داده است. در عین حال محمد اوهبی—سرمربی قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ سال—به عنوان جانشین احتمالی ولید رکراکی در نظر گرفته شده، اما گزینهای که در رباط بیش از همه مورد توجه قرار دارد ژاوی هرناندز است.
فدراسیون مراکش چندین بار با این مربی کاتالان که در حال حاضر بدون تیم است دیدار کرده است. ژاوی در این مذاکرات اعلام کرده ترجیح میدهد کار خود را پس از جام جهانی آغاز کند، زیرا پس از صعود تاریخی مراکش به نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ و شکست در فینال جام ملتهای آفریقا در زمستان گذشته، فشار زیادی برای موفقیت در رقابتهای پیش رو وجود دارد. با این حال، پروژه مراکش برای او جذاب توصیف شده است.
در صورت ورود چهرههای اسپانیایی بیشتر به فوتبال مراکش، آنها با خورخه ویلدا، سرمربی فعلی تیم ملی زنان مراکش و مربی سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا، همکاری خواهند داشت. حضور ویلدا نمونهای دیگر از گسترش نفوذ مراکش در سطوح مختلف فوتبال اسپانیا است؛ پروژهای که زمین بازی، نیمکت مربیان و حتی ساختارهای مدیریتی فوتبال را در بر گرفته است.